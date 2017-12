Queda Green Bay sin playoffs y sin Rodgers

Green Bay, Wisconsin— Estas serán dos semanas muy extrañas en Green Bay. La racha de ocho participaciones consecutivas de postemporada de los Empacadores ha llegado a su fin. El mariscal Aaron Rodgers ha quedado fuera por el resto del año tras haber sido puesto en la reserva de los lesionados ayer.Rodgers lanzó tres pases de anotación y tres intercepciones en la derrota del domingo de 31 a 24 ante Carolina en su regreso al campo de juego tras haber sufrido una fractura en su clavícula. El entrenador Mike McCarthy dijo que se había presentado ningún tipo de inconvenientes con la lesión de Rodgers, pero era sensato haberlo ausentado.“Recibió varios golpes. Con todos esos factores en juego, sentimos que esta decisión se tomó pensando en lo mejor para Aaron Rodgers”, dijo McCarthy. “No está feliz por ello. Ha sido un día muy duro para él”.Este es un momento que resulta muy inusual para el equipo entero.La última vez que los Empacadores no estuvieron en los playoffs fue en el 2008, la cual fue la primera temporada de Rodgers como titular. No están acostumbrados a jugar partidos a estas alturas de la temporada sin estar implicados de alguna manera en la postemporada.La victoria de Atlanta sobre Tampa Bay del lunes por la noche selló el destino de Green Bay en la contienda por el comodín de la NFC. El receptor de los Empacadores, Randall Cobb, se quedó dormido frente al televisor mientras veía el partido y no despertó hasta el martes sólo para recibir la mala noticia.“Es muy decepcionante. No le deseo a nadie estar en esta situación”, dijo Cobb. “Pero aquí estamos”.Los Empacadores se las ingeniaron para conseguir una marca de 3-4 en los partidos en los que el mariscal de reemplazo, Brett Hundley, fungió como titular, manteniendo así sus esperanzas de llegar a los playoffs con vida, esto mientras Rodgers seguía ausente. Pero ahora que Rodgers ha quedado fuera, Hundley volverá a colocarse como titular el sábado contra Minnesota, y los Empacadores volvieron a contratar a Joe Callahan como su reemplazo.Los últimos tres partidos del año resultarán ser un reto muy difícil, con o sin Rodgers, quien fue noqueado en la sexta semana de la temporada tras haber caído sobre su brazo derecho luego que recibió un duro golpe fuera de la bolsa de protección propinado por el apoyador de los Vikingos Anthony Barr.“Yo digo que no puedes salir al campo de juego con la intención de querer derribar a alguien de esa manera. Sólo hay que jugar futbol, pero no nos ponemos a pensar en ello”, dijo el guardia izquierdo Lane Taylor.

