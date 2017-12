No le tiembla

El sábado dos de diciembre, en la final del Apertura 2017 entre Bravos FC Juárez y Alebrijes Oaxaca, el lateral derecho Alejandro Berber, solicitó al entrenador Miguel de Jesús Fuentes tirar en la tanda de penalties y como número uno, mandó su disparo por arriba del larguero.Aquella noche fue considerada por el propio jugador regiomontano como el peor día de su vida.Pasado el trago amargo y dada la vuelta a la página, Berber Castañón ve hacia el frente, quiere que el futbol le dé una nueva oportunidad y sin dar lugar a dudas ni a lamentaciones, afirmó que si se diera el momento de estar otra vez frente al balón en el manchón penal, volvería a disparar.“En lo individual, a mí me toca lamentablemente no acertar en ese penal que muchos me decían que por qué tomaba muy poco vuelo, pero, siempre lo practico así y me sale ahí, entonces, no voy a poner ningún tipo de justificación. Me tocó errar y si me toca otra vez, lo volvería a hacer e intentar, para poder ayudar al equipo, que ése es el objetivo”, declaró.Berber Castañón subrayó que él más que nadie quería meter el primer disparo, lo cual, no sucedió.“Yo le dije a Miguel que me diera uno y me dio el primero y sin ningún problema lo volvería a tirar. Obviamente no voy a poner ningún tipo de justificación, soy el primero que lo quería meter y bueno, queda como una experiencia no tan grata, pero, se aprende de esos ejemplos tan duros en la carrera que se tienen que superar”, expresó.Por esta falla y por no conseguir el título, el defensor de 30 años y 1.66 metros, reportó a la pretemporada con el FC Juárez de cara al Clausura 2018 con una importante motivación: tomar revancha, individual y colectiva.“Eso está claro porque nuestro único objetivo es ascender. Creo que no está de más decirlo y, bueno, trabajar desde el primer día para no dejar pasar ningún detalle y poder culminar un torneo como tanto anhelamos que es con el campeonato y bueno, ya sería la revancha inmediata contra Alebrijes”, afirmó.Berber, quien consideró que la continuidad que la directiva le brindó al director técnico Miguel de Jesús Fuentes es un golpe muy positivo para el equipo y para el club, afirmó que el fracaso ante Oaxaca hizo más fuertes a los Bravos.“Para nosotros así es –un fracaso- y creo que de tanto intentar, así es como se forja el ganador, de intentar, intentar, y hasta que lo consigues. Si fuera todo felicidad, creo que no tendría mucho caso, entonces, así es la vida, en todos aspectos”, apuntó.Alejandro comentó que los Bravos se sienten y son vistos por los demás equipos en el Ascenso MX como serios aspirantes al título en la próxima campaña, lo cual, dijo, pasa a segundo término, pues lo más importante será hacer las cosas bien dentro de la cancha y dar resultados positivos.