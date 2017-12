Saborean al fin la gloria

Después de un largo camino recorrido y de innumerables batallas sostenidas en la cancha con la playera del Santos Laguna en fuerzas básicas, los futbolistas juarenses Germán Camil Eguade y Manuel de Jesús López, disfrutan del incomparable e inigualable sabor del triunfo.Junto al portero Héctor Holguín, López y Eguade levantaron la copa del Apertura 2017 en la cancha de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, donde los Guerreros superaron 5-4 en penales, en muerte súbita, a los anfitriones Pumas UNAM, luego de un empate a un gol en tiempo regular, el nueve de diciembre.“Este campeonato para mí representa mucho. Es el resultado de todo el trabajo, de todo el sacrificio que vienes haciendo desde tiempo atrás y nos ayuda en nuestra carrera para levantar la mano y tener una oportunidad en el primer equipo”, declaró Camil, capitán del conjunto, de 17 años y 1.75 metros.Mediocampista de la escuadra a cargo del técnico Roberto Omar Tapia, Eguade Brena no ve muy lejana la posibilidad de debutar en el máximo circuito del futbol mexicano.“Todo el equipo viene haciendo las cosas muy bien. Todos venimos trabajando muy bien y creo que pronto se va a dar esa oportunidad”, afirmó.Con cinco años en las inferiores del club, Camil llegó a los 12 años a la Sub 13, pasó a la Sub 15 y ahora goza del título, en Menores de 17 años.“Hicimos un excelente torneo, duramos hasta la semifinal de Ida invictos y lo completamos, quedamos campeones”, resaltó.Eguade, uno de los tres juarenses en la escuadra, aseguró que en esta ciudad hay muchos jugadores talentosos por lo que los visores deben voltear más hacia acá, está listo para lo que venga en el Clausura 2018.“Seguir trabajando, seguir mejorando y enfrentar lo que venga de la mejor manera y lo que nos toque, si nos toca estar en Sub 17, en Sub 20, con todo”, anticipó.Anotador del antepenúltimo penal del cuadro coahuilense, López, delantero de 17 años y 1.77 metros, vivió intensamente la consecución del título.“Es una experiencia inolvidable. Fue una locura total ahí cuando quedamos campeones, que –Kevin- Antuna metió el último penal”, expresó.Debido a que los futbolistas habían perdido la final del Clausura 2015 en Sub 15, así como un torneo en los Estados Unidos, la celebración se dio a rienda suelta.“Entonces, significó para todo el grupo, que nos consideramos una familia, un logro, casi, como un mundial, por la celebración, porque, si bien, Camil lleva cinco años, yo llevo tres, en conjunto, todo el equipo viene desde los nueve años”, apuntó.Manuel destacó que Camil y él juegan juntos desde los ocho años y nunca habían sido campeones, ni en esta ciudad, donde iniciaron en la Academia Santos Juárez que dirige Reynaldo ‘Kalusha’ Romero ni en otra.“Ser campeones allá en México, en un estadio tan histórico como es CU, fue una experiencia única”, enfatizó.El título es la recompensa al sacrificio que ambos atletas han hecho por años, comentó.“Para mí, viene de años atrás, muy hermoso este campeonato porque como ven, Camil y yo hemos sufrido mucho también allá –en Torreón, Coahuila-, lejos de la familia y todo y es como una etiqueta de todo lo que hemos hecho para llegar a esto”, apuntó.Aunado al trabajo, López comentó que la clave para derrotar a los líderes generales Pumas fue ser una familia dentro y fuera de la cancha.“Fue a base de familia, disciplina y trabajo”, expuso.Anotador de cinco goles en 16 partidos en temporada regular y del referido penal, Manuel quiere cumplir dos propósitos importantes en el Clausura 2018: ser bicampeón en la categoría y recibir un llamado para el Tri Sub 17 o Sub 20.López y Eguade reportarán a la pretemporada de Santos Laguna Sub 17, el próximo miércoles 27 del mes en curso.