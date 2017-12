Apuntan a playoffs

Ciudad de México— Por ahora son cinco los equipos que tienen segura su participación en playoffs y la penúltima semana de la campaña de NFL tendrá 13 encuentros con implicación directa de postemporada.Para ayudar a desnudar el escenario, evita ver los partidos entre Cafés contra Osos, Broncos vs Pieles Rojas y Gigantes vs Cardenales, que son un trozo de carbón en Navidad.Si lo que quieres son los regalos debajo del árbol pon atención en los siguientes:Los Bills visitan a los Patriotas, que controlan su propio destino para firmar la ventaja de localía en la Conferencia Americana si vencen a Buffalo, que desde 1999 no alcanza la postemporada y este fin de año tendrá una gran oportunidad si puede vencer a sus verdugos en domicilio.Aunque remotas, los Delfines mantienen esperanzas de playoffs y se miden a Jefes, que asegurarán el Oeste de la AFC con el triunfo en Arrowhead Stadium.Carneros pueden ganar el Oeste de la NFC si derrotan a los Titanes, que también se podrían quedar con el Sur de la AFC con dos triunfos y derrota de Jaguares.Con aroma de final de NFC, Halcones y Santos se miden con la primicia de que el ganador tendrá su puesto en postemporada y el perdedor aún lo podrá buscar en la última semana.Halcones Marinos y Vaqueros: el perdedor de este juego quedará eliminado.La actividad comienza el sábado, y los Cuervos podrán posicionarse como el equipo comodín si vencen en casa a los Potros, que ya no pelean por nada.Aaron Rodgers ya no jugará más en la temporada y Green Bay, sin aspiraciones, recibe a Vikingos, que quieren la ventaja de localía en la NFC y descansar en la primera ronda de playoffs.Los Leones pueden llegar a postemporada con dos victorias y se miden a los Bengalíes, que ya piensan en la próxima campaña.Los Cargadores están vivos, pero si pierden con Jets mueren.Panteras se asegura un lugar con una victoria frente a Bucs.Jaguars tiene seguro su puesto en playoffs y ganará el Sur de la AFC si doblega a los 49ers.Acereros puede obtener postemporada ganando el lunes por la noche a los Texanos, que están fuera. Pittsburgh aún mantiene posibilidades de terminar como el mejor equipo de la Americana, pero necesita que Patriotas tropiece.Raiders y Águilas chocan en un partido que por ahora tiene implicación de postemporada para ambos, pero podría no tener sentido antes del kickoff, ya que Oakland necesita de una carambola de tres derrotas para Cargadores, Bills y Titanes.RONDA DIVISIONALAFCPatriotas (11-3)Ganan y aseguran ventaja de localía.Acereros (11-3)Triunfo y derrota de Pats por localía.NFCÁguilas (12-2)Obtienen siembra 1 con triunfo.Vikingos (11-3)Victoria y derrota de Águilas para localíaRONDA DE COMODÍNAFCBills (8-6)Si pierden se despiden de playoffsJaguares (10-4)Con victoria se adueñan de la AFC SurTitanes (8-6)Su mejor posibilidad es el comodín.Jefes (8-6)Aseguran el Oeste con victoria.NFCHalcones (9-5)Triunfo y aseguran plaza de playoffsCarneros (10-4)Aseguran el Oeste con una victoria.Panteras (10-4)Tienen puesto en playoffs con triunfo.Santos(10-4)Jugarán playoffs con una victoria.A LA CAZAAFCCuervos (8-6)(Si ganan se vuelven equipocomodínCargadores (7-7)Si pierden se despiden de playoffsRaiders (6-8)Necesitan de múltiples combinacionesDelfines (6-8)Un triunfo y esperar resultadosNFCLeones (8-6)Necesitan dos victoriasHalcones Marinos (8-6)Ganar y esperar ayudaVaqueros (8-6)Triunfo y combinación de resultados

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.