A peregrinar

Atlanta— Adrián González fue dado de baja por los Bravos de Atlanta y se convirtió en agente libre.Atlanta adquirió al toletero mexicano de 35 años el sábado, en una transacción que involucró a cinco jugadores y en la que el jardinero Matt Kemp fue enviado a los Dodgers de Los Angeles. Los Bravos colocaron de inmediato a González en waivers.González aceptó no activar la cláusula de su contrato que le permitía vetar cualquier canje si los Bravos accedían a darlo de baja, lo que sucedió oficialmente el lunes. Atlanta no necesita de sus servicios en la primera base, donde juega Freddie Freeman.Los Dodgers también enviaron a Atlanta a los pitchers Scott Kazmir y Brandon McCarthy, y al infielder Charlie Culberson, además de un pago de 4,5 millones de dólares.González llegó a los Dodgers en 2012 en un canje con los Medias Rojas de Boston, aunque estuvo inactivo en una buena parte de la temporada pasada por un disco herniado. Le resta un año y 21,5 millones de dóalres de salario en su contrato, ye l equipo que lo fiche sólo tendrá que pagar el mínimo de 545.000 dólares, mientras que Atlanta cubrirá el resto.Dodgers y Yanquis lideran impuesto de lujoNueva York— Los Dodgers de Los Ángeles pagarán el impuesto de lujo más elevado de Grandes Ligas por cuarta temporada consecutiva y los Yanquis de Nueva York deberán cubrir una multa por 15to año seguido, aunque esas rachas que podrían terminar mientras los clubes que más gastan recortan sus nóminas para 2018.Los Dodgers deben 36,2 millones de dólares, de acuerdo con las cifras finales recabadas por la oficina del comisionado y obtenidas por The Associated Press. Eso eleva su total de cinco años a cerca de 150 millones.Nueva York se ubicó en el segundo lugar con 15,7 millones de dólares, lo que aumenta su total a 341 millones desde que el impuesto de lujo empezó a aplicarse. San Francisco les sigue con 4,1 millones, luego Detroit con casi 3,7 millones y Washington _que paga el impuesto por primera vez_ poco debajo de los 1,45 millones.Acuerdan Hundley y GigantesSan Francisco— El receptor Nick Hundley accedió a un contrato de 2,5 millones de dólares por un año para permanecer con los Gigantes de San Francisco.El jugador de 34 años bateó para .249 con nueve cuadrangulares y 35 careras impulsadas en 303 apariciones al plato la temporada pasada y puso fuera a 13 de 49 corredores en intentos de robo. En su carrera registra un promedio de bateo de .249 con 81 jonrones y 340 remolcadas.Hundley se convirtió en agente libre al final de la campaña. San Francisco anunció el acuerdo ayer.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.