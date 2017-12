Coronan remontada

Indianapolis.- Terry Rozier robó el balón y realizó una clavada con 1.5 segundos por jugarse, para coronar una espectacular remontada e los últimos instantes, que dio ayer a los Celtics de Boston un triunfo por 112-111 sobre los Pacers de Indiana.Kyrie Irving anotó 30 puntos por Boston, que perdía 107-102 después de un enceste de Victor Oladipo con 31 segundos restantes.Irving embocó un par de triples y, tras un saque con nueve segundos en el reloj, Boston trató de acorralar a Bojan Bogdanovic junto a la línea de banda. El croata lanzó un pase alto hacia Oladipo cerca de la media cancha, pero Rozier lo interceptó y quedó con espacio para avanzar hacia el aro y efectuar la volcada.El dominicano Al Horford sumó 14 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias por los Celtics. Jayson Tatum añadió 16 unidades, mientras que Marcus Smart terminó con 15.Oladipo anotó 12 de sus 38 puntos en los últimos dos minutos.Knicks 91, Hornets 109Charlotte, Carolina del Norte.- Frank Kaminsky anotó 24 puntos para empatar su mejor número en la campaña, incluidos 15 en la primera mitad del encuentro que los Hornets de Charlotte ganaron 109-91 a los Knicks de Nueva York.Kaminsky no erró un tiro sino hasta el cuarto período. Embocó 10 de 13, incluyendo cuatro de seis triples, para dar un impulso al banquillo de los Hornets, el cual ha tenido tantas dificultades en fechas recientes que el entrenador interino Stephen Silas decidió reducir la rotación de jugadores.Pero la victoria de ayer resultó tan cómoda que Silas pudo usar a sus 12 jugadores en un duelo en que Charlotte (11-19) tuvo una ventaja de incluso 27 puntos.Los Hornets dejaron atrás una racha de tres derrotas consecutivas y cortaron a los Knicks una seguidilla de cuatro triunfos.Michael Beasley anotó 23 puntos por Nueva York.Nuggets 94, Thunder 95Oklahoma City.- Russell Westbrook estableció su mejor cifra de la temporada al anotar 38 puntos, incluidos 16 en el cuarto periodo, para dar al Thunder de Oklahoma City un triunfo por 95-94 sobre los Nuggets de Denver.Westbrook rompió el empate mediante un tiro libre con 2.3 segundos restantes. Tras atinar su primer disparo desde la línea, falló el segundo, y los Nuggets solicitaron una pausa, a 1.7 segundos del final. Sin conseguir el equilibrio adecuado, Gary Harris falló un triple justo cuando el tiempo se agotaba.Asimismo, Westbrook sumó nueve rebotes y seis asistencias por el Thunder, que ha ganado siete de 10 compromisos para colocarse en una foja de 15-15. Oklahoma City sobrevivió a un partido en que Paul George aportó sólo ocho puntos, mientras que Carmelo Anthony se quedó en cuatro.Harris contabilizó 17 puntos, Trey Lyles añadió 15 y Torrey Craig finalizó con 14, su mayor cantidad de por vida, por los Nuggets, que ganaban por 10 unidades en el comienzo del cuarto período.Jaz 99, Rockets 120Houston.- Eric Gordon anotó 17 de sus 33 puntos en el último cuarto para impulsar una enorme ofensiva que puso a los Rockets de Houston al frente, en camino a su 14to triunfo consecutivo, esta vez por 120-99 sobre el Jazz de Utah.Houston se valió de una racha de 15-0 a inicios del último período para tomar la ventaja y se colocó arriba por cuatro tantos a mediados del cuarto final gracias a una bandeja de Joe Ingles. Entonces, los Rockets anotaron 11 puntos en fila, entre ellos dos triples de Gordon, quien finalizó con su máxima anotación de la campaña, para colocar el marcador 111-96 a unos tres minutos del final.James Harden añadió 26 unidades, Clint Capela sumó 24 puntos y 20 rebotes, y Gordon conectó siete triples, también su mejor cifra de la temporada.Los Rockets se mostraron desatinados desde la larga distancia durante gran parte de la noche, con apenas nueve encestes de 31 intentos desde el área de tres puntos en los primeros tres cuartos. Entraron en ritmo en el último período, al encestar ocho de 12 disparos, cinco de ellos de Gordon, para sellar su 20mo triunfo en los últimos 21 partidos.Rodney Hood terminó con 26 puntos por el Jazz, que ha perdido seis de sus últimos siete juegos.Trail Blazers 107, Timberwolves 108Minneapolis.- Jimmy Butler se sobrepuso a los calambres en la espalda para anotar 37 puntos, incluidos dos tiros libres que significaron la ventaja a 2.5 segundos de que concluyera el encuentro, en que los Timberwolves de Minnesota superaron 108-107 a los Trail Blazers de Portland.Jamal Crawford impuso su mejor estadística de la campaña, con 23 puntos, 16 de los cuales llegaron en el cuarto período para impulsar una remontada de un déficit de 10 unidades con 7:30 minutos por disputarse.Por tercera vez en la campaña, los Wolves remontaron una desventaja de dos dígitos para llevarse una victoria. C.J. McCollum anotó 20 puntos por los Blazers, que vieron cortada una racha de tres triunfos consecutivos cuando un triple de Damian Lillard, justo antes de que sonara la chicharra, se quedó corto. Jusuf Nurkic totalizó 20 unidades, mientras que Lillard contabilizó 17 y repartió 13 asistencias.Seis jugadores de los Blazers anotaron cifras de dos dígitos.Heat 104, Halcones 110Atlanta.- Taurean Prince consiguió 24 puntos, Dennis Schroder aportó otros 23 y los Halcones de Atlanta, poseedores de la peor marca de la NBA, vencieron 110-104 al Heat de Miami.El Heat, con apenas nueve jugadores saludables, no contó con su máximo anotador Goran Dragic, el alero James Johnson ni el reservista clave Justise Winslow. El pívot de Miami Hassan Whiteside se perdió su décimo compromiso en fila debido a un golpe en la rodilla izquierda y no ha jugado en 15 partidos en total.Miami había ganado cuatro de sus últimos cinco partidos e intentaba colocarse dos juegos encima de .500 por primera vez en la temporada. Josh Richardson terminó con 26 unidades y Dion Waiters aportó 23. Richardson y Waiters fueron los únicos dos titulares disponibles, y Waiters jugó a pesar de un mal estomacal.Kent Bazemore finalizó con 16 tantos y cinco robos por los Halcones, que quebraron una racha de cuatro derrotas para dejar su registro en 7-23.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.