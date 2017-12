Frisco, Texas.- El receptor de Dallas, Dez Bryant, no recuerda la última vez que enfrentó una doble cobertura tan constante como lo fue en la reñida victoria de los Vaqueros sobre los Raiders de Oakland.Pongamos eso al comienzo de la lista de razones por las que los Vaqueros se encuentran felices de que la suspensión por seis partidos de Ezekiel Elliott, por acusaciones de violencia doméstica, haya llegado a su fin.“Él tiene algunas habilidades que no mucha gente tiene”, dijo el mariscal Dak Presoctt, quien fue el Novato Ofensivo del Año de la NFL la temporada pasada, mientras que su compañero de primer año se convirtió en el mejor corredor de la Liga.“Vamos a creer en él cuando regrese, le daremos el balón, haciendo que nuestros oponentes pierdan y que nosotros consigamos esos duros acarreos de ocho yardas que eventualmente se convierten en acarreos de 15 yardas, y ustedes ya conocen el resto de la historia. Las defensas ya no podrán jugar con nosotros de la misma manera”.Bryant concuerda con ello, haciendo referencia a la captura de 40 yardas que realizó tres jugadas después de que Gene Steratore hiciera uso de una tarjeta que colocó entre la cadena y el balón para confirmar lo que según él ya había visto como una primera oportunidad de Dallas que consiguieron con la finta de Prescott en cuarta y una.Antes de la captura con la que se preparó el camino para el gol de campo del desempate en los últimos dos minutos de la victoria de Dallas de 20-17, los Raiders mantuvieron a raya a Bryant en una recepción de 19 yardas.“Incluso durante el medio tiempo le pregunté al entrenador Jack Del Rio, y le dije, ‘Hey, ¿Qué se traen ustedes con toda esta doble cobertura? Juguemos verdadero futbol’”, dijo Bryant. “Lo dije sólo bromeando. Luego en una ocasión nos dieron el uno contra uno y pagaron por ello”.Los Vaqueros han ganado tres partidos consecutivos con los que mantienen vivas sus esperanzas de calificar para el comodín tras perder los tres primeros partidos en los que no pudieron contar con Elliott. Su regreso deberá ayudar a Prescott tanto como a todos los demás. Un año después de imponer un récord de novato de la NFL con el mejor rating de mariscal, Prescott obtuvo tres de los cuatro peores ratings de su carrera en los seis partidos que jugó sin Elliott.

