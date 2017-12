Ciudad de México— Que si en 2016, después en 2017, pero ahora es “definitivo”: Oscar Pérez se retirará del futbol a mediados del 2018.A su llegada a la Ciudad de México tras obtener el tercer lugar en el Mundial de Clubes con Pachuca, el Conejo se dijo agradecido con la directiva hidalguense por extenderle el contrato por seis meses más y dijo estar listo para el Clausura 2018, el último torneo en su carrera.“Muy agradecido con el Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, Andrés Fassi y Marco Garcés. Al término del partido (por el tercer lugar) me dan la noticia y estoy muy contento. Yo, como siempre, a tratar de cumplir lo mejor posible y a colaborar con lo que pueda con el club”, dijo.A sus 44 años, dijo sentirse físicamente muy bien para un certamen más ya que en el pasado Apertura 2017, el cuerpo le respondió de manera satisfactoria.“Son los últimos seis meses y estoy al cien para apoyar al club y en lo que tenga que hacer ahí. Me siento muy bien, en el torneo me sentí muy motivado, que anduve acertado y trataré de cerrar lo mejor posible. En mayo ya es definitivo (mi retiro)”, aseguró.Sobre la final de la Copa MX a disputarse el próximo jueves en Monterrey frente a Rayados, el cancerbero señaló que deberán recuperarse de la mejor forma para enfrentar a un equipo que viene dolido por perder el título de Liga ante Tigres.“Hay que recuperarnos lo mejor posible, fueron muchas horas de vuelo y el horario. Hay que descansar muy bien. Es una final que queremos ganar, sabemos que no será fácil, ellos vienen de una final muy compleja, muy difícil para ellos y seguramente saldrán con todo”.Por último, el Conejo habló de obtener el tercer lugar para Pachuca en el Mundialito, resultado que aunque es positivo no dejó satisfecho al grupo.“Motivados, no satisfechos. Íbamos con la ilusión de jugar una final, pero no se pudo, quedamos en tercer puesto”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.