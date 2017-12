Tienen mexicanos camino a modo en Conca

Ciudad de México.- Los clubes mexicanos contaron con buena fortuna en sus llaves ya que en sus cruces sólo podrán enfrentarse a partir de la semifinal.En la primera vez que se sortea la fase de eliminación directa en la Concacaf Liga de Campeones, en octavos de final las Chivas se medirán al Cibao (República Dominicana), el Tijuana al Motagua (Honduras), los Tigres al Herediano (Costa Rica) y el América al Saprissa (Costa Rica).La buena fortuna se presentó porque en cuartos de final ninguno de ellos podrá enfrentarse.Las Chivas están en la llave del Seattle Sounders (Estados Unidos) vs. Santa Tecla (El Salvador), los Xolos están en el New York Red Bulls (EU) vs. Olimpia (Honduras), los Tigres en la del Toronto (Canadá) vs. Colorado Rapids (EU), y el América en la del Dallas (EU) vs. Tauro (Panamá).México ha dominado la Concacaf en 12 de las últimas 13 ediciones que han otorgado pasaporte al Mundial de Clubes y otra vez, hasta por sorteo, tiene el camino allanado.Los partidos de Ida de Octavos de Final se celebrarán entre el 20 y 22 de febrero y los de Vuelta entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.Va Chivas contra equipo dominicanoEl trayecto para alcanzar el sueño del Mundial de Clubes, comenzará para el Guadalajara en República Dominicana cuando visiten al Cibao FC, equipo que dirige el catalán Albert Benaiges.De acuerdo al sorteo celebrado hoy en Miami para la Liga de Campeones de Concacaf, el Rebaño de Matías Almeyda deberá visitar al modesto equipo caribeño a partir de marzo, escuadra que tiene apenas dos años de militar en la Primera División del futbol dominicano.“Acá no hay ventaja previa a un partido, eso está más que claro”, opinó el “Pelado” tras el sorteo.“No se subestima a ningún rival, este nuevo formato hace que ninguno pueda tener errores, entonces nosotros tomamos todos los partidos con la máxima seriedad y ahora esperemos estar a la altura”.Y es que esta vez desaparecieron las largas fases de grupo previas y ahora los 16 Campeones de la región, buscarán el trofeo y el pase al Mundial de Clubes con enfrentamientos directos a doble partido.

