Vuelven Mineros esta noche a casa

El equipo varonil de basquetbol de UTEP, regresa esta noche a la duela del Don Haskins Center luego de diez días de descanso, y enfrente tendrá a los Cardenales de la Incarnate Word University, en partido programado para dar inicio a las 7:00 pm y que ha sido denominado “Hoops for the Holidays”.Los aficionados tendrán la oportunidad de visitar el Polo Norte en el pasillo del inmueble y tomarse fotografías con Santa y sus amigos. Al medio tiempo también se presentará un especial relacionado con las fiestas navideñas.Los Mineros (3-6) vienen de sumar dos victorias consecutivas bajo el mando del entrenador interino Phil Johnson, ante Nuevo México y ante Washington State, pero el descanso de más de una semana podría mermar un poco el rendimiento de la quinteta paseña.‘Tuvimos algunos problemas esta semana’, dijo Johnson. ‘Queríamos aprovechar estos ocho o nueve días para mejorar, y hemos tenido jugadores que se enfermaron. Descubrimos hoy que Matt Willms probablemente esté fuera por dos o tres semanas después de volver a lesionarse la mano. Trey Wade tuvo que regresar a su casa debido al fallecimiento de su abuela. Isiah Osborne ha estado inactivo con dolor de garganta. Tirus Smith ha estado fuera por tres días con una lesión en el gemelo. Y estoy seguro de que me estoy olvidando de uno o dos tipos.

