Buscan Acereros recuperarse

Pittsburgh.- Tal vez fue Mike Tomlin el que dio las instrucciones, o quizás fue Todd Haley o Ben Roethlisberger, tal vez Eli Rogers fue el responsable.El caos que rodea la decisión de Pittsburgh de ir por la victoria en lugar de forzar el tiempo extra en la derrota por marcador de 27-24 que tuvieron el domingo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, no ha aportado respuestas fáciles.Inicialmente, Roethlisberger dijo que le dijeron que hiciera la jugada en lugar de tirar el balón y dar lugar a un gol de campo fácil.Posteriormente, Roethlisberger se arrepintió y dijo “Tal vez debí haberlo tirado, independientemente de lo que estaba sucediendo”.“Pero no vamos a mirar hacia atrás y echarle la culpa a algo o a alguien”, dijo Roethlisberger.Finalmente, eso no importa.Al hilar una quinta derrota ante los Patriotas y analizar lo que hicieron mal los campeones del Norte de la Conferencia Americana en los últimos 35 segundos –desde la embestida de Jesse James para atrapar el balón e intentar anotar, lo cual fue revertido en la revisión de la jugada, hasta cuando Roethlisberger soltó el balón que se convirtió en una intercepción que dio por terminado el partido– los Acereros están conscientes de que tuvieron muchas oportunidades en los primeros 59 minutos para dar por terminados años de frustración a manos de Tom Brady, Rob Gronkowski y compañía.“Sí podemos vencerlos”, comentó el profundo Sean Davis.“Fue un partido difícil. Tuvimos algunos señalamientos malos de jugadas pero no vamos a culpar a los réferis. Aunque tampoco podemos dejar el partido en manos de ellos. Teníamos una buena ventaja. La próxima vez vamos a arrasar con ellos”.El marcar adecuadamente a Gronkowski pudo haber ayudado.Davis estuvo mirando hacia arriba a un problema que parecía sin solución, ya que Gronkowski, que mide 6’6 pies de estatura superó a Davis que mide 6’1 pies en la última jugada de Pittsburgh, la cual fue infructuosa al perseguir a Gronkowski por el campo.Gronkowski atrapó tres pases para 69 yardas, así como también logró una conversión de 2 puntos que puso arriba en el marcador a los Patriotas por tres tantos, una secuencia que Pittsburgh, que tiene un récord de 11-3 pudo haber evitado si Davis hubiera atrapado un pase de Tom Brady que le pasó por las manos en la primera jugada de la penúltima posesión de Nueva Inglaterra.“Brady estuvo haciendo lanzamientos”, dijo Davis.“Él hizo más jugadas que nosotros. Ellos hicieron más jugadas que nosotros”.¿Pero eso fue cierto?Los Acereros superaron en yardas a Nueva Inglaterra por 413-360, capturaron a Brady por primera vez en 12 años, retuvieron el balón por 35 minutos y lo hicieron sin tener mucha ayuda del receptor abierto Antonio Brown.El único jugador que ha tenido cinco temporadas consecutivas de 100 atrapadas salió en el segundo período debido a una lesión en la pantorrilla izquierda y no regresó.Ayer, Pittsburgh no ofreció ninguna información sobre el estatus de Brown, aunque parecieron desalentados en un comentario que hicieron en Twitter.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.