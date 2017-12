Descarta O'Brien renunciar a Texanos

Houston.- El entrenador Bill O’Brien fue enfático ayer acerca de su deseo de permanecer con los Texanos de Houston, un día después que el equipo bajó su récord a 4-10 con una vergonzosa derrota ante los Jaguares de Jacksonville por marcador de 45-7.“Nunca voy a dejar de ser el entrenador en jefe de los Texanos de Houston. Nunca”, dijo.A O’Brien, a quien le queda una temporada más en su contrato, le preguntaron si pensaba renunciar después que los Texanos concluyan lo que será su primera temporada perdedora, durante el tiempo que lleva con el equipo.“No soy de las personas que renuncian”, dijo.“Crecí en una familia, que creía en la unión, fe, educación y nunca se daba por vencida. Así que nunca voy a renunciar”.La seguridad del puesto de O’Brien se ha convertido en un tema de discusión en las últimas semanas, debido a que las lesiones y la inconsistente actuación del mariscal han dado lugar a cuatro derrotas seguidas y una victoria en los últimos ocho partidos.Ayer, pasó una gran parte de su conferencia de prensa discutiendo acerca de su futuro, de su relación con el gerente general Rick Smith y si podría firmar una ampliación a su contrato para continuar con los Texanos.Descartó la idea de que la especulación acerca de su puesto está afectándolo.“Lo único que me preocupa es este equipo”, dijo.“Estoy preocupado por este equipo y por su staff de entrenadores. Eso es lo único que me importa”.Los Texanos están tratando de reagruparse y enfocarse en la manera como pueden jugar mejor antes de que reciban a los Acereros de Pittsburgh el próximo lunes.Es muy probable que tengan que jugar con el tercer relevo del mariscal, T.J. Yates, quien tuvo problemas el domingo, en su primera aparición como titular desde el 2015.O’Brien dijo ayer que había la posibilidad de que Tom Savage pudiera estar fuera el resto de la temporada para recuperarse de una conmoción cerebral, dejando a Yates como la mejor opción que tiene el equipo en esa posición.El domingo, Yates completó 12 de 31 pases para sólo 128 yardas, logró una anotación y tuvo una intercepción.Tuvo que trabajar detrás de una ofensiva improvisada en contra de los Acereros después que el guardia derecho Jeff Allen sufrió una conmoción cerebral en contra de los Jaguares, y el centro Nick Martin sufrió lo que O’Brien catalogó como “una grave” lesión en el tobillo.Si Allen no puede jugar, los Texanos utilizarán al novato Julien Davenport, quien ha aparecido en nueve partidos y ha sido titular en dos ocasiones.O’Brien evaluó el trabajo que hizo el domingo después de las lesiones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.