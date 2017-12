Todo por la Liga

Sin dejar lugar a dudas, ni especulaciones, Alvaro Navarro, presidente del FC Bravos, mencionó enfático que el próximo torneo la prioridad para todo el equipo jurense será ascender a la Primera División, por lo que las baterías estarán enfocadas a la Liga, aunque buscarán en lo posible ser competitivos en la Copa.“Ya está determinado por parte del entrenador Miguel Fuentes, apoyado por la directiva, que realmente la alta prioridad y la única prioridad, y lo único que interesa tanto a la directiva, tanto a la afición y a los jugadores, es ascender a este equipo”, declaró ayer Navarro en conferencia de prensa. “Entonces la prioridad va a ser la Liga. No obstante, queremos ser competitivos en la Copa, y ya tendrá Miguel oportunidad de hacer su alineación con todos estos grandes jugadores que tenemos”.El directivo agregó que algunos jugadores podrán foguearse en el torneo copero y tal vez tener intervención en los dos torneos, pero la alta prioridad y lo que le han exigido al entrenador es cumplir en la Liga.Navarro considera que en relación a la escuadra que logró el subcampeonato en el Apertura 2017 del Ascenso, el equipo que enfrentará el Clausura 2018, “está un 70 por ciento más fuerte’, pues el cuerpo técnico también se reforzó.“Yo quisiera entrar en la parte deportiva deciendo en primer lugar que el compromiso nuestro es tener un equipo competitivo, el más competitivo, y siempre luchar, primero para estar en la Liguilla, segundo para ser campeones y buscar lo que toda nuestra afición y nosotros hemos este… trabajado, que es subir el equipo a Primera División”, dijo Navarro.Para Navarro y para la directiva de Bravos, fue triste la manera en que se perdió la final ante Alebrijes, por la calidad de equipo que se tenía, por ser la segunda final consecutiva, porque fue el primer equipo que calificó a la Liguilla y porque siempre estuvo ahí en la pelea.“La verdad que nos dio muchísima tristeza por como pasaron las cosas, más que por nuestra afición y por todo el trabajo que hemos venido haciendo juntos, incluyéndolos a ustedes”.Una vez pasado el trago amargo, la directiva hizo un análisis con mucha precisión, línea por línea, para determinar qué es lo que realmente necesita el equipo para ser todavía más fuerte, para que en cualquier plaza que se plante “el equipo diga el por qué quiere ser campeón, ya sea de local o de visitante”.En base a ese análisis se determinó que la primera posición que se tenía que reforzar era la de portero y por eso en el Draft únicamente se hicieron de los servicios de Enrique Palos.“Por líneas necesitábamos claramente reforzar la portería. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestro primer portero, Iván Vázquez Mellado, pero definitivamente sentimos que no ha sido su mejor torneo, hay que decir las cosas bien, hubo algunos partidos en donde realmente nos preocupó de alguna forma. Sigue siendo y es un gran portero para nosotros, pero teníamos que reforzar la portería por la exigencia de la Liga, por la exigencia de nuestra afición y por la exigencia de la directiva hacia nuestro cuerpo técnico”, aclaró Navarro.“Enrique Palos es un gran portero, tiene una gran experiencia en la Primera División. Ha sido campeón, jugado Copa, ha jugado Libertadores, es un gran portero, es una gran persona, es un gran profesional”, comentó el directivo de Bravos.Ante la inquietud de los medios y de la afición de por qué nada más se hizo una contratación en el Draft, Navarro respondió que eso quiere decir que el equipo está fuerte, que se ha conservado la base para que a través de la continuidad se pueda mantener la fuerza.A pesar de eso, informó que todavía van a traer a un jugador muy importante, del que por el momento no pueden dar el nombre, pero si decir que se trata de un delantero.“La exigencia para ese delantero es que venga a aspirar a ser el campéon de goleo de la Liga, de ese nivel de jugadores queremos traer, y ya con eso cerraríamos nuestras contrataciones. Los extranejeros tenemos hasta finales de enero para poder traer alguno. Sin precipitarnos estamos haciendo el análisis necesario para poder traer ese jugador clave, que haga también la diferencia allá arriba. Estamos hablando de un jugador con nivel de Primera División, con el hambre de venir a México y poder triunfar en México”.Estas decisiones, dijo Navarro, le dan la confianza para decir que con este plantel serán el equipo a vencer en el Clausura 2018 del Ascenso MX.“Estamos seguros de las decisiones que tomamos junto con Miguel, para que este equipo desde el primer día, el 6 de enero que arrancamos en Celaya, le seguimos a San Luis, y todas las demás fechas, se muestre como el equipo a vencer. Estamos seguros que Juárez va a ser el equipo a vencer en este próximo torneo y lo van a mostrar en la cancha y lo van a ver nuestros aficionados en los resultados”, concluyó.

