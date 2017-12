Sigue en pie

En el primer trimestre del próximo año el equipo Bravos FC Juárez estaría ya en posibilidad de contratar a la compañía encargada de construir su nuevo estadio, dio a conocer ayer Alvaro Navarro, presidente del equipo juarense. Y aclaró que por parte de la directiva se tiene la determinación, la convicción y el compromiso de construirlo.“Construir un estadio no es muy fácil, en el sentido de todo lo que implica, pero quiero decirte que hay una comisión dentro de la directiva, y dentro del consejo del equipo, que está atendiendo a las compañías que tienen que hacer el estudio de factibilidad, todo lo que es el estudio y el anteproyecto”.“Ya tenemos a dos compañías que van muy avanzadas, falta una tercera propuesta y dentro de esa propuesta se meterá al Consejo del equipo, para ver qué compañía se contrata, pero yo me atrevo a decir que en el primer trimestre del año que entra tendríamos ya la oportunidad de contratar, de hacer el primer paso, contratar esa compañía para que, a través de allí, empecemos con la agenda del estadio”.“Queremos reconocer el apoyo del Gobierno del Estado en el sentido de las posibilidades que nos da de ser parte de este proyecto, no sabemos en qué condiciones, pero finalmente hay una gran voluntad del gobernador para que esto sea una realidad”, dijo Navarro.La directiva ha analizado lugares, sin embargo el presidente del club prefirió no adelantarse a lo que tendrá la compañía que se contrate, misma que tendrá la apertura para fijar la factibilidad y la mejor ubicación para el inmueble.“La compañía que se contrate va a tener inclusive la apertura para que digan dónde, la factibilidad y la ubicación, la mejor ubicación en base a nuestra ciudad, en base a nuestra región, en base a la intervención que Rodrigo hace para traer más afición de El Paso y de municipios alrededores de Estados Unidos, y todos esos factores, será la compañía la que lo decida”.“Tenemos ahorita dos terrenos vistos que no queremos ni mencionarlos, ni decir que va a ser ahí porque queremos que el estudio de factibilidad nos diga exactamente dónde es el lugar correcto y en su momento se anuncie”.Por otra parte, se hizo el anuncio de que el horario de los partidos de local en el torneo de Liga cambiará de las 7:00 pm a las 5:00 pm, pero se mantienen en los sábados.“El cambio de horario no es por cuestiones de televisión, es tema meramente de clima y de darle una satisfacción a nuestro público que nos ha pedido que hagamos una modificación a que sean más temprano los partidos por el frío”, mencionó Rodrigo Cuarón, directivo de Bravos.En los partidos de doble jornada y del torneo copero aún se tiene que discutir el horario con la Federación Mexicana de Futbol y con la televisora que posee los derechos de transmisión.Cuarón habló también de las Bravo Card que ya están a la venta y que por ser de media temporada tienen un precio atractivo y con facilidades de pago.En taquilla estarán disponibles hasta el sábado en un horario de 12:00 pm a 5:00 pm, y las 24 horas a través del sitio www.fcjuarez.com.Este jueves, los Bravos tendrán un juego amistoso ante los Cimarrones, que será a puerta abierta, y el 23 contra la UACH. Ese día se les dará un descanso a los jugadores por las fiestas decembrinas y se presentarán el día 25.El 26 de diciembre viajan vía aérea a Guadalajara y de ahí por vía terrestre a Morelia, donde el 27 de diciembre enfrentan al Zamora de Segunda División, pero meramente como preparación para medirse un día después al Morelia en el Estadio Morelos. El 30 jugarán contra el Atlas en el Estadio Jalisco por la mañana y así cierran la pretemporada.Regresan a la frontera para los festejos de año nuevo y el 5 de enero viajan a Celaya para abrir el Clausura 2018 el día de Reyes en tierras guanajuatenses.Por otra parte, se anunció que Manuel del Castillo deja la jefatura de prensa de Bravos y en su lugar fue presentado Rafael Álvarez Nava, que viene de Pachuca.

