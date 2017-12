Dan paso al frente

Pittsburgh.- Tom Brady y Rob Gronkowski encabezaron el ataque que significó la ventaja a 56 segundos del final, Ben Roethlisberger falló en momentos en que los Acereros estaban por conseguir al menos el empate, y los Patriotas de Nueva Inglaterra superaron ayer 27-24 a Pittsburgh.La serie que protagonizaron Brady y Gronkowski fue coronada por Dion Lewis, quien logró el touchdown con el cual los Pats remontaron el marcador. Con cinco segundos por jugarse, un pase de Roethlisberger fue interceptado en la zona de anotación.Nueva Inglaterra (11-3) tomó así la delantera en la lucha por el primer puesto de la Conferencia Americana, que concede la ventaja de local en los playoffs. Pittsburgh vio cortada una racha de ocho victorias consecutivas.Brady lanzó para 298 yardas, con dos anotaciones y un envío interceptado. Gronkowski, ausente del encuentro anterior por una suspensión, finalizó con nueve recepciones para 168 yardas. Cuatro de esos pases atrapados llegaron en el ataque que resultó definitivo aunque en un principio no pareció serlo.Los Acereros (11-3), quienes jugaron buena parte del encuentro sin el receptor lesionado Antonio Brown, celebraron fugazmente lo que lució como el touchdown del triunfo. Roethlisberger conectó con el tight end Jesse James un envío de 10 yardas a las diagonales, a 28 segundos de la finalización.La jugada se invalidó tras consultar la repetición. El árbitro Tony Corrente determinó que James no completó el proceso de la recepción.Roethlisberger completó un pase con Darrius Heyward-Bey para un avance corto, pero el destinatario no logró salirse del terreno. El tiempo siguió su marcha y, sin pausas disponibles, el mariscal de Pittsburgh corrió a la línea de golpeo.Fingió que azotaría el balón a fin de parar el reloj, lo que habría antecedido a un intento corto de gol de campo para buscar el empate y el tiempo extra. En vez de ello, el mariscal de campo se arriesgó y terminó regalando el balón.Su envío a Eli Rogers fue desviado por un rival. El safety de Nueva Inglaterra, Duron Harmon, se apoderó del ovoide.Los Pats sólo debieron arrodillarse en la siguiente jugada para amarrar su tercer triunfo seguido sobre los Acereros.Cuervos 27, Cafés 10Cleveland, Ohio.- Joe Flacco lanzó para un pase de touchdown, aportó otro por tierra y de nueva cuenta venció a Cleveland para que los Cuervos de Baltimore mantuvieran el rumbo a los playoffs de la Conferencia Americana con una victoria por 27-10 sobre los Cafés, que ahora se encuentran a dos derrotas de convertirse en el segundo equipo de la NFL de terminar una campaña con marca de 0-16.Flacco anotó en un acarreo de dos yardas y lanzó un pase de anotación de 33 yardas a Benjamin Watson con que los Cuervos (8-6) tomaron el control con dos touchdowns en los últimos 3:01 minutos de juego de la primera mitad.El defensive tackle Brandon Williams recuperó un balón suelto y lo llevó a la zona de anotación en el tercer periodo para poner a los Cuervos arriba 24-10.Cardenales 15, Pieles Rojas 20Landover, Maryland.- Anthony Lanier capturó a Blaine Gabbert y causó un balón suelto que Preston Smith recuperó y los Pieles Rojas de Washington resistieron para vencer 20-15 a los Cardenales de Arizona en un partido que fue una comedia de errores de ambos equipos.Smith también interceptó un pase de Gabbert y Lanier bloqueó tres pases y agregó dos capturas para ofrecer a los Pieles Rojas (6-8) un vistazo de su potencial como una pieza clave para la defensiva en los años por venir.Gabbert acertó 16 de 41 pases para 189 yardas con la intercepción y un fumble que él mismo recuperó en el cuarto período. Arizona (6-8), que obtuvo todos sus puntos por medio de goles de campo de Phil Dawson, no conectó ni uno de sus seis pases en la zona roja y se fue cuatro de 19 en terceras oportunidades para quedar eliminado de la pelea a playoffs.Delfines 16, Bills 24Orchard Park, N.Y.- LeSean McCoy anotó dos veces y superó las 10.000 yardas por tierra en su carrera al ayudar a los Bills de Buffalo a mantenerse en una cerrada contienda por lugares de playoff de la Conferencia Americana con una victoria por 24-16 sobre los Delfines de Miami.Tyrod Taylor también anotó touchdown en una corrida de nueve yardas y Shareece Wright y Jordan Poyer interceptaron pases de Jay Cutler en series ofensivas consecutivas de Miami al inicio de la segunda mitad en un partido en que Buffalo nunca se vio abajo en el marcador. El novato Tre’Davious White selló el triunfo al interceptar a Cutler a 28 segundos del final –y una jugada después que el despejador de Miami Matt Haack recuperó una patada en la yarda 37 de Miami.Texanos 7, Jaguares 45Jacksonville, Florida.- Los Jaguares de Jacksonville apabullaron 45-7 a los Texans de Houston y garantizaron su regreso a la postemporada, de la que se habían ausentado durante una década.Jacksonville (10-4), que durante años fue el hazmerreír de la Liga y estuvo rodeado de rumores sobre una posible reubicación, protagoniza ahora una de las historias más alentadoras sobre la reconstrucción de un equipo.Blake Bortles lanzó tres pases de touchdown, incluidos dos a un receptor suplente que llegó a dormir en su automóvil al comienzo de esta temporada. Los Jaguares lograron su séptima victoria en ocho partidos y aseguraron su primer boleto de playoffs desde 2007.Bortles finalizó con 326 yardas, su mejor cifra en la temporada.Carneros 42, Halcones Marinos 7Seattle.- Todd Gurley corrió para 152 yardas y logró cuatro anotaciones en apenas dos cuartos y medio, para que los Carneros de Los Angeles humillaran por 42-7 a los Halcones Marinos de Seattle, con lo cual están a un paso de conquistar su primer título divisional desde 2003.El duelo clave para definir al líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional fue sumamente disparejo.Los Angeles (10-4) dominó de principio a fin y propinó a Seattle una de sus peores derrotas durante las ocho campañas de gestión del entrenador Pete Carroll.Titanes 23, 49ers 25Santa Clara, California.- Jimmy Garoppolo guió un ataque decisivo en los segundos finales para coronar su primer duelo como local con los 49ers de San Francisco, que superaron 25-23 a los Titanes de Tennessee, merced a un gol de campo de 45 yardas de Robbie Gould en la agonía del partido.Garoppolo logró la mejor cifra de su carrera, al lanzar para 381 yardas y un touchdown, para que los 49ers (4-10), hilvanaran su tercera victoria consecutiva en una campaña en la que hasta hace poco parecían incapaces de ganar.Empacadores 24, Panteras 31Charlotte, Carolina del Norte.- Cam Newton lanzó para 242 yardas y cuatro anotaciones, y las Panteras de Carolina arruinaron el regreso de Aaron Rodgers, al imponerse 31-24 sobre los Empacadores de Green Bay.Damiere Byrd logró dos recepciones de touchdown, mientras que Christian McCaffrey aportó 136 yardas, incluida una recepción de siete yardas para anotar. Así, las Panteras (10-4) lograron su cuarta victoria consecutiva en casa.Greg Olsen brindó su encuentro más productivo desde que se recuperó de la fractura de un pie. Atrapó nueve pases para 116 yardas y un touchdown por Carolina, que les siguió el paso a los Santos de Nueva Orleans, líderes de la División Sur de la Conferencia Nacional.Rodgers cumplió su primera aparición desde el 15 de octubre, cuando se fracturó la clavícula derecha. Lanzó para 290 yardas, con tres anotaciones, pero le interceptaron tres envíos, y los Empacadores vieron esfumarse prácticamente sus esperanzas de avanzar a los playoffs.Jets 19, Santos 31Nueva Orleans.- Mark Ingram aportó 151 yardas y dos anotaciones, incluida una con un acarreo de 50 yardas en la recta final de un encuentro en que los Santos de Nueva Orleans se sobrepusieron a tres balones perdidos para derrotar 31-19 a los Jets de Nueva York.Michael Thomas se convirtió en el segundo jugador de la NFL con al menos 90 recepciones en sus primeras dos campañas. Atrapó nueve pases para 93 yardas, incluido un touchdown clave en el cuarto período por Nueva Orleans (10-4), que conservó su escasa ventaja en la punta de la División Sur de la Conferencia Nacional, de cara a las últimas dos semanas de la temporada regular.Alvin Kamara convirtió la recepción de un envío corto en un avance de 10 yardas hasta la zona prometida. Volvió así a la actividad tras una conmoción cerebral que lo marginó del encuentro de la semana anterior, una derrota en Atlanta.Águilas 34, Gigantes 29East Rutherford, Nueva Jersey.- Nick Foles lanzó cuatro pases de anotación en su primer encuentro de inicio desde que reemplazó al lesionado Carson Wentz, y las Águilas de Filadelfia remontaron una desventaja de 14 puntos para imponerse 34-29 a los Gigantes de Nueva York.Con la victoria, Filadelfia tiene asegurado el descanso en la primera ronda de la postemporada.Foles completó 24 de 38 pases para 237 yardas, sin interceptados. Las Águilas (12-2) lograron frenar a los Gigantes tras un primero y gol en el último minuto.Filadelfia venció así a los Gigantes (2-12) por segunda vez en la temporada, haciendo inútil la actuación de Eli Manning, quien logró su mejor cifra de la campaña, con 434 yardas por aire y tres anotaciones.Foles completó envíos de touchdown con Alshon Jeffery, Zach Ertz, Trey Burton y Nelson Agholor. Lució como sustituto de Wentz, quien vio concluida una campaña brillante la semana pasada, al romperse el ligamento cruzado anterior de una rodilla.Las Águilas contaron también con dos goles de campo de Jake Elliott y tres patadas bloqueadas por sus equipos especiales. Esos bloqueos frustraron un punto extra, un despeje y un gol de campo.Y tras el despeje tapado, Filadelfia logró un touchdown.Bengalíes 7, Vikingos 34Minneapolis.- Eric Kendricks interceptó un pase y devolvió el balón hasta las diagonales, en el partido que los Vikingos de Minnesota ganaron por paliza de 34-7 a los Bengalíes de Cincinnati, para conquistar el título en la División Norte de la Conferencia Americana.Case Keenum lanzó para 236 yardas y dos touchdowns ante un equipo diezmado, cuyos jugadores evidentemente han arrojado la toalla en esta temporada.Los corredores Latavius Murray y Jerick McKinnon se combinaron para tocar el balón 37 veces y para recorrer 242 yardas por los Vikingos (11-3), quienes enderezaron la marcha una semana después de ver cortada una racha de ocho triunfos seguidos en Carolina.

