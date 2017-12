No han hablado Charros con el 'Titán'

Guadalajara, Jalisco.- El beisbol mexicano se agitó con la noticia del cambio de Adrián González de los Dodgers a los Bravos de Atlanta, pero esa no terminaría siendo la nota del día del bateador mexicano.En una acción casi inmediata, los Bravos lo pusieron “en asignación”, o lo que es lo mismo, disponible para que comience a negociar con cualquier equipo. En otras palabras, “El Titán” pasará a ser agente libre a partir del miércoles.Ante esta situación, los Charros de Jalisco aún no han hablado con el primera base de 35 años para hacerle una invitación a unirse al equipo tapatío en lo que resta de la temporada 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico.“No hemos hablado con él ni mucho menos”, respondió Ray Padilla, director deportivo de Charros, ante la pregunta si llamarían a González.“Ya eso sería un tema que pudiera manejar directamente él con su hermano (Édgar) para poder nosotros tomar una decisión. Ahorita no sabemos cómo se sienta él para poder intervenir en algo”.En 57 juegos disputados en la LMP, la artillería de Jalisco está convertida en la mejor ofensiva de la temporada con un promedio de bateo de .279, con 542 hits, 45 jonrones, 93 dobles y 9 triples.Luego de que el mes pasado se desataron los rumores de que Adrián reforzaría a Charros a partir de la segunda semana de diciembre, los Dodgers terminaron por no darle permiso para jugar en la pelota invernal mexicana.“Él ha manifestado que quiere jugar con nosotros, nada más hay que esperar los tiempos de ellos (ligamayoristas)”, recordó Padilla.Adrián González debutó en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2005-2006 con los Venados de Mazatlán, con los que consiguió el título en esa campaña y jugó la Serie del Caribe de Maracay y Valencia 2006, celebrada en Venezuela.

