Firme en la cima

Barcelona.- Luis Suárez y Paulinho anotaron dos goles cada uno y el Barcelona goleó ayer al Deportivo La Coruña por 4-0 para mantenerse invicto y firme en el liderato de la Liga española, donde alcanzó una ventaja de 11 puntos respecto al Real Madrid.Ambos se medirán el próximo sábado en el clásico, pero por ahora los blancos siguen alejados del Barsa, que cuenta 42 puntos por la 16ta fecha.El Atlético de Madrid, que el sábado ganó 1-0 al Alavés, es segundo con 36 unidades, y el Valencia tercero con 34; aunque el Madrid, actual cuarto, cuenta con un partido aplazado por la disputa del Mundial de Clubes, donde se coronó la víspera.Lionel Messi recibió la Bota de Oro al máximo goleador de las ligas europeas en la antesala del partido contra el 17mo clasificado Deportivo, pero el astro argentino se mostró negado cara al arco, con tres disparos a los postes y un penal fallado.El olfato lo pusieron en esta ocasión el uruguayo Suárez, con goles a los 29 y 47 minutos, y el brasileño Paulinho, quien marcó a los 41 y 75.“Lo importante es seguir sumando de a tres. A veces los palos ayudan y otras la pelota no entra, pero la próxima seguro que entrará”, opinó Suárez. “No nos fijamos sólo en el Madrid, también hay otros rivales”.Anteriormente en la jornada, el Villarreal ganó 1-0 al Celta de Vigo y se mantiene sexto con 24 puntos, seis de distancia sobre el cuadro gallego.Pablo Fornals marcó a los 34 minutos por los castellonenses, que truncaron una racha de tres derrotas seguidas.El Girona también se impuso 1-0 sobre el visitante Getafe, gracias al noveno gol del uruguayo Christian Stuani a los 5 minutos, y mejoró a séptimo con 23 puntos.La reaparición del costarricense Oscar Duarte tras nueve meses lesionado no sirvió para que el Espanyol cosechara su primera victoria a domicilio, pues empató 2-2 en cancha del colista Las Palmas, pese a adelantarse con un doblete de Gerard Moreno (19 y 41).Los locales igualaron con tantos de Loic Remy (80) y el argentino Jonathan Calleri (89), y casi culminaron la remontada con un penal en los descuentos, pero Pau López paró el lanzamiento de Jonathan Viera y salvó un punto por el Espanyol, que sigue 16to con 16 unidades.Las Palmas permanece último con 11.El Barsa fue un rodillo imparable para el Deportivo, que nunca dio la impresión de poder inquietar el arco defendido por Marc-André ter Stegen, espectador de lujo del buen entendimiento entre Suárez, Messi y Paulinho en ataque.El técnico Ernesto Valverde reservó al mediocentro Sergio Busquets para el clásico, pero los azulgranas no lo notaron, y asediaron sin descanso el área visitante.Messi no atinó en su primer remate franco tras servicio de Andrés Iniesta, pero ajustó la mira en el siguiente, obligando a una buena parada de Rubén Martínez, quien se lució acto seguido en una volea a quemarropa de Aleix Vidal tras cruce de Suárez.El uruguayo fue el primero en cantar gol gracias a un generoso servicio de Messi, hábil en el control de pecho y la cesión con la zurda en el área chica.Suárez intentó devolver el favor en vertiginosa contra, pero el zurdazo del argentino se estrelló en el travesaño, y Messi volvió a impactar la madera poco después de tiro cruzado, quedando el rebote franco para que Paulinho subiera el segundo.Pudo caer el tercero en improvisada rabona de Suárez en boca de gol, pero Martínez sacó el balón sobre la misma línea, aunque la moviola televisiva demostró luego que esta la había traspasado.Escocido, Suárez se desquitó nada más arrancar el segundo tiempo, cuando llegó puntual a un pase en diagonal de Sergi Roberto desde la derecha y empujó sin oposición.Messi volvió a probar de tiro libre directo y de nuevo se topó con la madera, y Suárez falló un mano a mano antes de provocar un penal que el argentino lanzó pero no convirtió, frustrado por otra gran parada de Martínez.El cuarto poste lo contabilizó Jordi Alba tras descarga de Suárez, y el cuarto gol fue nuevamente de Paulinho, instintivo recolector del rechace por segunda ocasión.El festival sonoro incluyó un último poste de Suárez en el tramo final, cuando optó por el disparo en escapada junto a Messi.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.