Oakland, California— Dallas mantuvo con vida sus esperanzas de llegar a los playoffs por los márgenes más estrechos luego que Dak Prescott convirtiera una cuarta oportunidad en primera por medio de una finta para luego preparar el camino para el gol de campo de la victoria de 19 yardas de Dan Bailey, y Derek Carr perdió el balón a tan sólo pulgadas de la línea de anotación con 31 segundos restantes, para darle a los Vaqueros una victoria de 20-17 sobre los Raiders de Oakland anoche.La primera jugada clave tuvo lugar cuando el entrenador de los Vaqueros, Jason Garrett decidiera jugar la cuarta y una desde su propia yarda 39 con tan sólo cinco minutos restantes de un partido que estaba empatado. Prescott corrió por entre una pila de jugadores que les tomó a los réferis algo de tiempo destrabar.El réferi Gene Steratore luego pidió que sacaran las cadenas para medir, pero incluso eso no fue suficiente. Luego intentó introducir lo que parecía una tarjeta entre la punta del balón y el extremo de la cadena. Cuando la tarjeta no pudo ser introducida, Steratore le dio a Dallas una primera oportunidad.Prescott luego lanzó un pase de 40 yardas a Dez Bryant con el que se preparó el camino para el gol de campo a corta distancia de Bailey con 1:44 minutos restantes en el reloj, lo cual les dio a los Vaqueros la ventaja.Pero el partido aún no terminaba. Los Raiders recibieron un regalo cuando Jourdan Lewis cometió una interferencia de pase de 43 yardas en una cuarta oportunidad y 10 desde la propia yarda 30 de Oakland. Carr luego se abrió camino en una tercera y tres desde la yarda ocho e intentó alcanzar la zona de anotación. Pero soltó el balón antes de cruzar la línea de gol y se salió de la zona de anotación para un touchback con el que terminaron todas las esperanzas de Oakland de llegar a los playoffs. Los Raiders están empatados por el noveno lugar de la AFC.Dallas está en un empate entre tres equipos por el séptimo lugar de la NFC, a un medio partido por detrás de Atlanta por el último lugar en los playoffs. Los Halcones vencieron a los Vaqueros en un duro enfrentamiento entre rivales.Los Vaqueros consiguieron su tercera victoria consecutiva sin poder contar con el suspendido corredor estrella Ezekiel Elliott, quien regresará de una suspensión de seis partidos la próxima semana. Pero las tres derrotas al hilo de Dallas a comienzos de la suspensión crearon un vacío al que el equipo aún intenta escapar.MARCADORDallas 20, Oakland 17Cuarto X CuartoEquipos 1 2 3 4 Tot.Vaqueros 3 7 7 3 20Raiders 0 0 10 7 17Primer cuartoDal_GC Bailey 45 yardas, 4:56Segundo cuartoDal_TD R. Smith corrida 1 yarda(Bailey punto extra), 14:04Tercer cuartoOak_TD Crabtree pase 2 yardas deCarr (Tavecchio punto extra), 8:03Oak_GC Tavecchio 39 yardas, 6:14Dal_TD Prescott corrida 5 yardas(Bailey punto extra), :45Cuarto cuartoOak_TD Crabtree pase 2 yardas deCarr (Tavecchio punto extra), 10:35Dal_GC Bailey 19 yardas, 1:44Asistencia: 55,372

