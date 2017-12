Alzan el título

Favorita a la consecución de la corona desde el arranque de la justa, la novena de Rigal derrotó ayer cinco carreras a dos a los Brujos y, con barrida de dos juegos a cero, se alzó con el título del torneo invernal de la Liga de Beisbol Paso del Norte.Miguel González, designado el Jugador Más Valioso de la final, lanzó siete entradas y dos tercios y se apuntó la victoria en una muy fría mañana de beisbol en el Estadio Carta Blanca, clima que congeló el festejo de los campeones.González esparció cinco imparables, aceptó las dos carreras de los hechiceros y recetó seis ponches.Emilio Guerrero tiró una entrada y un tercio, preservó la ventaja de Rigal y se apuntó el salvamento.Guerrero apagó el fuego en el noveno inning en el que aceptó un doble de Brujos, ponchó a un bateador y retiró a Gerardo Balderrama con elevado al jardín derecho.Con hombre en la antesala, el pitcher derecho, quien hizo batería con el catcher Edgar Jiménez, ambos peloteros campeones con los Mineros de Parral, ponchó a Esaúl Ávila para el out 27 y, con ello, Rigal, que dirige Ricardo Gallegos, se adjudicó el gallardete.Home team en el partido dominical matutino, Rigal le anotó una carrera en la parte baja de la misma primera entrada al abridor y derrotado Yovani Mundo y agregó otra en el tercer rollo.Los Brujos empataron con un par de anotaciones en la parte alta del quinto episodio, pero en el cierre, los peloteros de Rigal, varios de ellos, ‘caballos’ de nivel estatal de Primera Fuerza, timbraron tres rayitas que hicieron la diferencia en el pizarrón.Por los hechiceros, Antonio Miranda relevó a Mundo.Los mejores bateadores por los triunfadores fueron Héctor Cano y Carlos Hernández, quienes dieron dos hits en tres turnos e impulsaron una carrera cada uno.Jiménez empujó un par de rayitas y el catcher José Luis ‘Mono’ Téllez, quien ayer jugó en la primera base, remolcó una.Al final del partido, Juan Pedro Plascencia, jurisdiccional de la Zona Uno, Gregorio ‘Goyito’ Rentería, presidente de la Liga de Beisbol Paso del Norte, y Alfredo García, patrocinador de Brujos, entregaron los trofeos al equipo campeón y subcampeón, así como una placa de reconocimiento a González, el JMV.“Gracias a Dios. Venimos a jugar. Está divertido. Me gusta el deporte y ahora fue ‘nomas’ el que le ganara al frío, porque sí, estuvo cabrón. Tenemos buen equipo, tenemos buen bate, el pitcheo estuvo ahí y ganamos. No hay nada más que decir”, declaró González.Monarca con los Mineros de Parral, en el torneo estatal, con los Dorados de Chihuahua en el nacional y ahora con Rigal, el receptor Jiménez sumó tres coronas en el año que está por terminar.“Es un campeonato y realmente todo se disfruta porque, a la hora de estar jugando, uno da el cien por ciento y se prepara para cumplir con este objetivo, buscando siempre el campeonato”, declaró.Edgar, quien afirmó que la liga invernal es de buena calidad, pues jugadores de fuera participan en ella, comentó que los Indios de Juárez son una buena opción para él en la pelota estatal, pues aquí vive y le resultaría menos complicado y menos desgastante en el tema de los traslados.Sin embargo, indicó que, por ahora, seguirá ligado a los Mineros de Parral para la campaña 2018 y se preparará para lograr buenos resultados.

