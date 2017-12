Los Angeles— Adrián González fue canjeado el sábado por los Dodgers a los Bravos de Atlanta, en una transacción que involucró a cinco jugadores, incluido Matt Kemp, quien volverá a Los Ángeles, donde comenzó su carrera de Grandes Ligas.El convenio otorga una mayor flexibilidad financiera a los Dodgers, campeones reinantes de la liga Americana.González renunció a la cláusula contractual que impedía canjearlo, tras recibir garantías de que los Bravos lo colocarían de inmediato en asignación, dado que están cubiertos ya en la primera base con Freddie Freeman.“Esto le da la oportunidad de ir en búsqueda de jugar más tiempo”, comentó el gerente general de los Bravos, Alex Anthopoulos.El inicialista mexicano de 35 años reconoció que su objetivo original era permanecer en los Dodgers.“Levantar la cláusula contra los canjes es la decisión más dura que he tomado jamás en mi carrera, por el hecho de que he amado cada segundo en que he sido un Dodger”, explicó González, mediante un comunicado en su cuenta de Twitter.González llegó a los Dodgers en 2012 procedente de Boston. Los ayudó a ganar cinco banderines seguidos en la División Oeste de la Liga Americana, fue elegido al Juego de Estrellas en 2015 y lideró el Viejo Circuito en carreras producidas en 2014.Pero ingresó en la lista de los lesionados la campaña anterior, por primera vez en su carrera, debido a una hernia en un disco intervertebral. Y en la primera base brilló su sustituto Cody Bellinger, a la postre nombrado Novato del Año en la Nacional.“Mi decisión final no se basó en el tiempo durante el que puedo jugar, pues había accedido a un papel limitado como suplente”, aseveró González. “Es una forma de probar el mercado de agentes libres y de ver qué oportunidades hay para mí, de modo que pueda tomar la mejor decisión en adelante para mí y mi familia”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.