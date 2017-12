Contrario a lo que el viernes anterior manifestaron algunos de los presidentes de los clubes que intervendrán en la Temporada 2018 de la Liga de Basquetbol Estatal, el titular del Instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro Santa Rosa vaticinó un exitoso año para todos los equipos.El viernes pasado la LBE realizó el sorteo del rol de juegos para la próxima campaña, donde un total de 12 escuadras buscarán adjudicarse el título, y pese al desacuerdo y descontento de algunos dirigentes de esos conjuntos por la inclusión de Industriales de Gómez Palacio, Santa Rosa minimizó dichas manifestaciones.“Por ahí surgió una inquietud acerca de la aceptación del equipo de Gómez Palacio, sin embargo esta decisión se había tomado ya en una asamblea previa, en la que los mismos equipos votaron, a voto secreto, y la decisión había sido respetar o aceptar el ingreso de estos equipos, siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades administrativas”, dijo el dirigente del ICHD.Al final de dicho sorteo, que se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, presidentes de algunos equipos no estuvieron contentos con la inclusión de Industriales de Gómez Palacio.El ingeniero José Artemio Olague, directivo de Pioneros de Delicias, comentó que ellos no visitarán Gómez Palacio, en la jornada uno y tampoco recibirán a dicho equipo, en esa misma postura se dice que están Camargo, Casas Grandes y Jiménez.“A estos equipos se les considera de manera diferente por no ser del estado; entregan una fianza de una suma importante de dinero para tratar de blindar y darle seriedad a la liga. Hay que respetar los acuerdos que se toman y así se decidió”, aseguró el dirigente der la LBE.Santa Rosa aseveró que después de varios años, la temporada 2017 terminó con un mejor desempeño y estas expectativas buscan ser superadas para el siguiente año.“El equipo de Gómez Palacio es un equipo que viene aportar, le va a dar un mayor nivel a la liga y con ello más espectacularidad y un mejor básquetbol para la afición, eso es lo que esperamos para el 2018”, detalló.“Algo están haciendo bien los equipos que generó el interés en otras organizaciones para sumarse”, dijo.

