Sin pretextos

Con sed y hambre de revancha, contento por la renovación de contrato con el FC Juárez, el delantero Raúl Enríquez, quien reportó ayer por la mañana a la pretemporada del equipo, aseveró que, tras dos finales perdidas, en los Bravos no hay medias tintas y no tienen más alternativa que ser campeones en el Clausura 2018 y, ascender a la Liga MX.“Yo creo que el llegar –a la final– no nos justificaría tener un gran torneo. Nosotros, cómo lleguemos tenemos que llegar al campeonato. Tenemos que ganarlo. Tenemos que dar satisfacciones a la institución y a la afición. Tenemos que llegar a Primera División. No hay de otra sopa. Creo que aquí es ganar o ganar, no hay ni medias tintas, ni nada”, manifestó.Enríquez Arámbula, futbolista colimense de 32 años y 1.72 metros, quien llegó a los Bravos en el Apertura 2016, vivió este año las derrotas ante Lobos BUAP y Alebrijes Oaxaca en batallas por el cetro, subrayó que cambiaría todas las finales que tiene en su carrera por levantar la copa con la escuadra fronteriza.“Muchas veces te dicen ‘te aseguramos la final’. Yo no, yo cambiaría todas las finales que tengo por llegar a Primera División con este equipo. Todos los goles, todos los buenos momentos por el futuro o por el presente que estoy viviendo con Bravos”, expuso.De cara a la siguiente campaña, comentó que los futbolistas del club local deberán hacer las cosas de mejor manera.“En lo personal, ya llevo dos finales que no nos ha alcanzado. Algo tenemos que hacer mejor y, bueno, ahora hay que empezar desde la pretemporada, hay que perfeccionarnos individual y grupalmente para buscar ese ascenso”, declaró.Subrayó que los Bravos, quienes dijo, tendrán que pelear todo a muerte el próximo torneo, empezaron a ganarlo desde anteayer viernes, cuando reportaron a los entrenamientos.“Tenemos que dar lo mejor de nosotros desde ahora. Nosotros empezamos a ganar el torneo desde ya, desde ahora, haciendo bien nuestro trabajo e ir ganando partido a partido. No podemos pensar en otra cosa más que ganar o ganar. No tenemos otra opción”, recalcó.Acerca de su renovación de contrato, comentó que se le concedió su deseo de seguir en el conjunto y en la ciudad.“Fue algo magnífico. Yo quería seguir acá, un club que me ha abierto las puertas siempre y no me gusta hablar del pasado. Sé que nos quedamos a la orilla. Todo mundo dice dos minutos. Todo mundo habla de goles, de torneo. Yo creo que eso no vale nada”, apuntó.Iniciar de nuevo, es el único camino por el que deben cabalgar los Bravos, señaló.“Yo creo que tenemos que cerrar bien filas y empezar de cero otra vez. Sabemos que así es. Sabemos que tenemos que chingarle y no queda otra mentalidad más que buscar este torneo”, manifestó.