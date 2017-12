Toman control

Kansas City, Missouri— Alex Smith lanzó para 231 yardas y dos anotaciones, y los Jefes de Kansas City doblegaron anoche 30-13 a unos erráticos Cargadores de Los Ángeles, para tomar el control de la División Oeste de la Conferencia Americana.Kareem Hunt corrió para 155 yardas y un touchdown. Corrió para otra anotación por los Jefes (8-6), que vencieron por octava ocasión consecutiva a los Cargadores.El resultado dejó prácticamente definida la División y el boleto a los playoffs. La única forma en que Kansas City puede dilapidar esta ventaja es si pierde sus últimos dos partidos y su ganan tanto los Cargadores como los Raiders de Oakland.Los Cargadores (7-7) ganaban por 13-10 en los albores de la segunda mitad, pero Philip Rivers vio interceptados tres de sus envíos, incluidos dos que terminaron en manos de Marcus Peters. Además, Austin Ekeler soltó un balón en la recta final del encuentro.Así, se cortó una racha de cuatro victorias seguidas de Los Ángeles, y se esfumaron posiblemente sus esperanzas de clasificarse a los playoffs.Rivers finalizó con 221 yardas por aire y una anotación. Sin embargo, 13 de sus envíos han sido interceptados durante la mala racha de los Cargadores ante los Jefes.Melvin Gordon añadió 78 yardas y una anotación por tierra.Mantienen Leones esperanzasDetroit— Matthew Stafford lanzó dos pases de anotación y evitó cometer errores, para que los Leones de Detroit mantuvieran vivas sus esperanzas de clasificarse a la postemporada, al conseguir una victoria por 20-10 sobre los Osos de Chicago.“Simplemente trato de calcular los riesgos que voy a correr”, comentó Stafford. “Y busco entender la situación que hay en el partido”.Detroit (8-6) ha ganado dos partidos en fila y necesita cerrar la campaña regular con otro par de victorias para conservar sus posibilidades de disputar los playoffs.“Vamos a ganar para estar adentro”, prometió el ala cerrada Eric Ebron, quien atrapó el segundo envío de anotación de Stafford. “Si ganamos, ojalá que lleguemos a la postemporada. Si no lo hacemos, nos eliminarán”.Los Osos (4-10) han perdido seis de siete compromisos, con lo que tienen asegurada su tercera campaña seguida con al menos 10 derrotas bajo las órdenes del entrenador John Fox.Stafford lanzó un pase de tres yardas para que TJ Jones anotara a 6:10 minutos de que concluyera la primera mitad, después de que Fox eligió despejar en cuarta y una desde la yarda 45 de Chicago.“Estábamos pensando en la posición en el terreno”, justificó Fox. “No es una situación en la que tratáramos de no perder, porque si no lo lográbamos, ellos tendrían el balón en nuestra yarda 45. Como dije, podíamos haber ido por eso, pero hay que saber que todo puede ser contraproducente”.Si Detroit necesita dos victorias para salvar su campaña, los Osos se conformarían con ganar un partido más. Y aun así, arreciarán las exigencias de los fanáticos para que Fox sea destituido.NUEVA INGLATERRA EN PITTSBURGHHasta su derrota en Miami el lunes por la noche, la manera en que se han desempeñado los Patriotas de Nueva Inglaterra es la que muchos pronosticaron antes de la temporada: muy poderosa.Ahora que los Acereros de Pittsburgh arrasaron con rivales inferiores, surgió la duda de si podrán detener el tren de carga de Foxborough.Aunque los Delfines de Miami lo lograron un día después que los Acereros necesitaron otra recuperación tardía para superar a su archirrival Baltimore y asegurar el Norte de la AFC.LA CARNEROS EN SEATTLELos Carneros perdieron dos de cuatro en medio de un período muy difícil.Ahora, tendrán un enfrentamiento clave en la División ante los diezmados Halcones Marinos, que tienen tendencia a cometer faltas.Seattle, cuyo aire de invencibilidad en casa quedó debilitado por dos derrotas en los tres últimos partidos, ganó el primer enfrentamiento y podrían tener el desempate si logran repetir.Todo podría recaer en Russell Wilson, quien podría colarse a la terna del Jugador Más Valioso de la Liga.GREEN BAY EN CAROLINASerá un partido importante para ambos equipos, en esta ocasión, los Empacadores jugarán con Aaron Rodgers, quien regresa a su posición de mariscal.Después de recuperarse de la fractura en la clavícula –Green Bay se mantuvo a flote sin él y logró un récord de 3-4– Rodgers podría estar un poco enmohecido.Aun así, ¿había alguna duda de que reemplazaría a Brett Hundley cuando sanara? “Espero que esto aliente a algunos de los muchachos pero no voy a regresar a salvar el equipo”, dijo Rodgers.NY JETS EN NUEVA ORLEANSSantos logró desempatar superando a Carolina gracias a la barrida de la temporada, además de tener suerte en este lugar.Josh McCown, quien ha tenido la mejor temporada de su larga y vagabunda carrera profesional, tiene fracturada una mano, así que Bryce Petty será el titular, aunque no tiene mucha experiencia.Los Santos perdieron dos de los últimos tres, en contra de contrincantes de alto nivel.CINCINNATI EN MINNESOTASi ganan, los Vikingos asegurarán la corona del Norte de la Conferencia Nacional por segunda ocasión en tres temporadas, mientras que los Bengalíes nunca han ganado en cinco visitas que han hecho a Minnesota.El domingo pasado, Cincinnati ni siquiera se hizo notar en casa al ser derrotados por los Osos, así es, por los Osos.La defensa de Minnesota tuvo un día de descanso en Carolina, aunque es lo suficientemente formidable para ganar en grande.El récord total de los equipos ante los que han perdido los Vikingos es de 27-12.Mientras que el récord total de los equipos a los que han derrotado los Bengalíes, contado a los Cafés en dos ocasiones, es de 14-51.Mike Zimmer, el entrenador de los Vikingos, fue el coordinador defensivo de los Bengalíes bajo el entrenador actual Marvin Lewis, del 2008 al 2013.Aunque existe una extraña estadística: Lewis nunca ha perdido ante ningún ex asistente, teniendo una marca de 6-0-1.FILADELFIA EN NY GIGANTESUna victoria de las Águilas y una derrota de los Vikingos harán que Filadelfia sea el lugar para llegar a los playoffs de la Conferencia Nacional.Por supuesto, los fanáticos de las Águilas están viendo mayormente el lado oscuro: Carson Wentz, el magnífico y joven mariscal que diseñó la ingeniería del giro que dio el equipo en este año, se rompió el ligamento anterior cruzado izquierdo en el partido contra los Carneros y estará fuera el resto de la temporada.HOUSTON EN JACKSONVILLETome un hondo respiro y escuche: Si gana, Jacksonville asegurará un lugar en playoffs. A pesar de una derrota, podría participar con la ayuda de otros equipos.No sólo eso, los Jaguares, con su excelente acoso al mariscal y sólido juego terrestre, tienen la oportunidad de tener un descanso en la primera ronda.“Después de estar en el fondo, finalmente encontramos el camino y nos recuperamos para estar en la posición en la que estamos ahora”, dijo el apoyador Paul Posluszny.TENNESSEE EN SAN FRANCISCOLos Titanes no pueden permitirse un tropezón con los 49ers, que inesperadamente empezaron a ser competitivos.San Francisco perdió los primeros nueve partidos, pero ahora ha ganado tres de cuatro.Jimmy Garoppolo está jugando como si quisiera llenar ese hueco en la posición de mariscal que los 49ers esperaban que pudiera lograrlo cuando negociaron con Nueva Inglaterra para obtenerlo.MIAMI EN BUFFALODespués de arrasar con Nueva Inglaterra, Delfines van a un lugar que no les agrada mucho, menos en diciembre.El corredor de poder Kenyan Drake ha logrado resurgir y la actuación del receptor Jarvis Landry sigue constante.La defensa confundió a Brady el lunes pasado, aunque el esperado titular Tyrod Tylor no es Brady.Probablemente, LeSean McCoy, el astro de los Bills, ha estado danzando durante toda la semana para que nieve.BALTIMORE EN CLEVELANDLa ofensiva de Cuervos revivió en Pittsburgh, en donde deberían haber ganado para convertirse en un sólido líder de los comodines. Es improbable que Baltimore pueda destruir más sus oportunidades para llegar a la postemporada.Si los Cuervos terminan con un récord de 3-0 podrían participar.Una marca de 3-0 al final de la temporada sería milagrosa para los Cafés, que es el primer equipo en la historia de la NFL con récord inicial de 0-13 en dos temporadas consecutivas.ARIZONA EN WASHINGTONLo que encontramos de interés en este partido es que Adrian Peterson, el corredor de poder de los Cardenales, necesita un acarreo para anotación para llegar a los 100 y 37 yardas para superar al gran Jim Brown, que logró 12 mil 312 en su carrera.Sin embargo, Peterson está luchando contra un problema en el cuello que podría dejarlo fuera en los tres últimos partidos.LUNES POR LA NOCHEATLANTA EN TAMPA BAYAunque los Bucaneros han estado en una espiral descendente, tanto que han puesto en duda el puesto del entrenador Dirk Koetter, son los Halcones, campeones defensores de la Conferencia Nacional, los que han tenido un alocado altibajo. Atlanta tiene un récord de 4-3 en su nuevo palacio que costó un billón de dólares.Eso significa que los reflectores del lunes por la noche podrían estar en el receptor abierto Julio Jones.