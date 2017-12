Obtiene Pachuca tercer lugar del Mundial

Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos– El Pachuca logró su mejor participación en un Mundial de Clubes, luego de hacerse con el tercer sitio de la competición.El equipo hidalguense derrotó 4-1 al Al Jazira para convertirse en el tercer club mexicano en la historia que consigue el puesto de bronce del "Mundialito".El equipo local no fue aquel que le complicó al Real Madrid en la fase anterior y no obstante que tuvieron unos buenos primeros 15 minutos. Los Tuzos se hicieron del manejo del esférico y se quedaron con el grito de gol en la boca por una mala decisión de Óscar Murillo, quien se aventó de palomita para intentar meter una pelota dentro del área chica, al 16'.Pero el asedio mexicano tuvo su recompensa con anotación de Jonathan Urretaviscaya, quien firmó con categoría un servicio de Franco Jara para el 1-0 al minuto 37.Romarinho, el más desequilibrante del Al Jazira, provocó que al 57' Khalfan Alrezzi tuviera un balón a merced para igualar los cartones, marcador que duró un suspiro pues Ángelo Sagal explotó la banda y le dio un regalo anticipado de Navidad a Franco Jara, que sólo tuvo que empujar el esférico para retomar la ventaja tres minutos después del empate.Aún con la ventaja Pachuca, no retrasó líneas y volvió a encontrar la puerta rival en par de ocasiones, primero con una definición de Roberto de la Rosa que un minuto después de haber ingresado al campo puso el 3-1, al 79', mientras que a seis minutos del final, Sagal redondeó su buen accionar con el 4-1 definitivo desde los 11 pasos.La cuarta oportunidad fue la más gratificante para el Pachuca que en las ediciones de 2007, 2008 y 2010 no había podido quedar entre los primeros tres, igualando la suerte del Necaxa en el 2000 y de Rayados en el 2012.

