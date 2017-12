Galopan Broncos en Tazón Las Vegas

Las Vegas— Cedrick Wilson capture 10 pases por 221 yardas y un touchdown, Kekaula Kaniho retornó una intercepción por 53 yardas para anotar y el No. 25 Boise State venció a Oregon 38-28 ayer en el Tazón Las Vegas.Brett Rypien lanzó por 362 yardas y dos pases de anotación –con dos intercepciones– para ayudar a los Broncos a ponerle fin a una racha de tres partidos perdidos al hilo contra la oposición del Power 5. Ryan Wolpin corrió por dos touchdowns.Troy 50, North Texas 30Nueva Orleans— Brandon Silvers lanzó cuatro pases de anotación y corrió por otro touchdown, Troy produjo cinco pérdidas de balón y los Troyanos vencieron a North Texas en el Tazón Nueva Orleans.Josh Anderson, reemplazando al titular Jordan Chunn, quien se encuentra lesionado, corrió por 113 yardas y dos touchdowns, y Silvers también anotó en un corto acarreo para ayudar a Troy ganar por 21va. ocasión en dos temporadas.Georgia State 27,Western Kentucky 17Orlando, Florida— Conner Manning lanzó por 276 yardas y un touchdown para conducir a Georgia State a conseguir un récord ganador con su primera victoria en un Tazon en la historia de ocho años de futbol de la universidad al vencer a Western Kentucky 27-17 en el Tazón Cure.Manning lanzó un pase de anotación de 42 yardas dirigido a Roger Carter, Demarcus Kirk anotó en un acarreo de 26 yardas, y Kyler Neal terminó una avanzada de 16 jugadas consumiendo nueve minutos del reloj en el último periodo con una anotación de una yarda que puso a Georgia State arriba 27 a 10.North Carolina A&T 21,Grambling State 14Atlanta— Lamar Raynard anotó con una finta de una yarda quedando tan sólo 38 segundos de juego y el equipo invicto de North Carolina A&T ganó su segundo Celebration Bowl en tres años al vencer a Grambling State 21-14.N.C. A&T ganó su cuarto campeonato nacional para la histórica universidad afroamericana. En el 2015, los Aggies vencieron a Alcorn State en el primer Celebration Bowl. También ganaron títulos en 1990 y 1999.Marshall 31, Colorado State 28Albuquerque, Nuevo México—Keion Davis corrió por 141 yardas, incluyendo una anotación por acarreo de 68 yardas, y Marshall realizó otras dos jugadas para anotar en una victoria de 31 a 28 sobre Colorado State el sábado en el New Mexico Bowl.

