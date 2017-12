'Ensayo' de una final

Kansas City, Mo.— Los Cargadores y los Jefes entienden que el enfrentamiento que tendrán esta noche en el Estadio Arrowhead no decidirá el Oeste de la Conferencia Americana, aun cuando están empatados en la cima de la División, restando tres partidos por jugar.Aunque el partido será tan cerrado que usted podría ver de facto un partido de campeonato.“Es pero no es”, comentó Philip Rivers, el mariscal de los Cargadores.“Ciertamente, nos da una mejor oportunidad de ganarlo. Pero si ganamos el partido, la contienda no terminará”.Ambos equipos están totalmente conscientes de que no pueden dar por terminadas las cosas anticipadamente.Recuerden, los Jefes, que tienen un récord de 7-6, derrotaron a los Cargadores como parte de su récord inicial de 5-0, que no sólo los ungió como los contendientes del Supertazón, sino como los favoritos para ganar el Oeste de la Conferencia Americana.Sin embargo, perdieron seis de sus siguientes siete partidos antes de recuperarse y ganarle a Oakland, con ese desplome se unieron al resto de los competidores.Aunque los Cargadores, que tienen un récord de 7-6, perdieron sus primeros cuatro partidos y casi quedaron fuera de la competencia, antes de hilar tres victorias seguidas.Ahora se encuentran en una racha ganadora de cuatro partidos que incluye la derrota de los Pieles Rojas el pasado fin de semana, logrando empatar con los Jefes en la cima de la División.Éste será el partido más importante de la temporada para ambos equipos.“No hay sorpresas”, comentó Anthony Lynn, quien lleva un año como entrenador de los Cargadores.“Esperamos estar aquí en diciembre, jugando partidos significativos. Nos ganamos el derecho de estar en este partido”.Lynn señaló rápidamente que ambos equipos han cambiado desde que se enfrentaron a finales de septiembre, y no sólo en la dirección que siguieron sus temporadas.Los Jefes han realizado movimientos de personal --- por ejemplo, contrataron al veterano esquinero Darrelle Revis ---- y cambios en los esquemas, el entrenador Andy Reid le asignó la tarea de señalar las jugadas al coordinador ofensivo Matt Nagy en las dos últimas semanas, con un gran éxito.Los Cargadores se acostumbraron a muchas cosas nuevas: entrenadores, libros de jugadas y hasta en su casa, después de mudarse de San Diego.Y esa nueva sensación de confort fue evidente el mes pasado.“Yo creo que en ambos lados del balón estamos probablemente más familiarizados con los esquemas que lo que nos han pedido hacer”, dijo Reid. “Estamos jugando muy bien, con un alto nivel tanto ofensiva como defensivamente”.También hay que considerar que en este momento están jugando con altos estándares.“Éste será muy importante para ser un partido de la temporada regular”, comentó Alex Smith, mariscal de los Jefes.“Estamos empatados en el primer lugar con nuestro contrincante de la División y sólo restan un par de partidos. Las consecuencias serán enormes, pero no serán más grandes que esto”.

