Pierden la guerra

La salida del equipo Indios de Juárez de la Liga Estatal de Basquetbol puso un alto a siete años de participación ininterrumpida de clubes fronterizos en esta justa. En ese lapso, dos conjuntos juarenses intervinieron con diferente mote y directivas distintas.El camino comenzó en 2011, cuando la Dirección General del Deporte tomó las riendas del equipo en la que fue llamada Liga Estatal de Desarrollo de Basquetbol ‘Chihuahua Vive’.En ese primer año el entrenador fue Juan Delhumeau, quien junto a un puñado de jóvenes jugadores no pudo llegar a playoffs.Indios jugó 22 partidos, en los que obtuvo nueve triunfos, 13 derrotas; solo consiguió una victoria como visitante y finalizó en el décimo lugar en la tabla general.Para el 2012 tocó el turno al entrenador Alejandro López, quien guio el destino de Indios hasta la instancia de semifinales, en la que cayó ante Indios de Saucillo.La quinteta juarense finalizó la campaña regular en la sexta posición con marca de 10 triunfos y 12 descalabros; llegó a la semifinal luego de imponerse en la primera fase de los playoffs a los Cerveceros de Meoqui, en tres encuentros, el último en calidad de visitante.En la edición 2013 el estratega contemplado fue Alejandro López, pero tras enfermar de cáncer de médula la batuta la tomó Felipe Manjarrez, quien también fungía en ese entonces como presidente del club.Ese año el conjunto indígena fue eliminado de competencia por alineación indebida, situación por la que Manjarrez fue suspendido tres años.En ese mismo 2013 hizo su aparición el equipo Revolucionarios de Juárez que intervino en la Liga Regional de Basquetbol (LIREBA).Llegó la edición 2014 del campeonato estatal y con una nueva directiva, la escuadra teporaca decidió ir con Jesús Aragón como entrenador, pero finalmente no pudo; Alejandro López intentó tomar las riendas, pero su enfermedad no se lo permitió; fue Helman Torres quien quedó al frente.Para el 2015 se presentó la división de la directiva juarense. Indios se retiró de la justa y apareció Tarahumaras. Ray Rodríguez fue elegido como el estratega. En este mismo año hizo su aparición el club Indios, pero en la Liga Premier de Basquetbol.En 2016, Tarahumaras se mantuvo como el club que representaba a Ciudad Juárez en el estatal. Peter Morales comenzó la ruta, pero cinco jornadas después apareció en el banquillo Jaime Siqueiros.Este año, en la edición 2017 de la liga estatal, regresó la directiva de Indios y se hizo a un lado la de Tarahumaras.Jesús Aragón fue el entrenador que guio los destinos de la escuadra, luego de terminar como subcampeón de la Liga Premier. Indios cayó en semifinales del estatal ante Dorados de Chihuahua.

