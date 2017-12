Pacta Carlos Santana con los Filis

Filadelfia— Carlos Santana aportará su bateo y experiencia en postemporada a los Filis de Filadelfia.El dominicano de 31 años se convirtió en el primero entre los agentes libres de renombre en encontrar un nuevo club. Accedió ayer a un contrato por tres años y 60 millones de dólares con los Filis de Filadelfia, dijeron dos personas con conocimiento del acuerdo.Ambas personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas porque el acuerdo depende de que el primera base supere los exámenes médicos de rigor.Santana es el primero que logra un acuerdo entre los nueve agentes libres que el mes pasado rechazaron las ofertas de 17.4 millones de dólares de sus anteriores equipos.Filadelfia canjeó también al torpedero venezolano Freddy Galvis a los Padres de San Diego a cambio del pitcher dominicano de ligas menores Enyel De Los Santos, además de concretar acuerdos por dos años con los relevistas Tommy Hunter (18 millones) y Pat Neshek (16,25 millones).Santana, de 31 años, bateó 23 jonrones y remolcó 79 carreras la temporada pasada con Cleveland, donde jugó las primeras ocho campañas de su carrera. Comenzó como cátcher en 2010, y se cambió a la primera base en 2015.Acumula un promedio de .249 en su carrera, así como un slugging de .445. Se espera que juegue en la inicial con los Filis, mientras que el toletero Rhys Hoskins permanecería en el jardín izquierdo.Los Filis tenían así muchas variantes en los jardines, para utilizarlos como moneda de canje para obtener abridores.Galvis fue finalista para el Guante de Oro en las dos campañas anteriores, y logró 20 vuelacercas en 2016, la mejor estadística de su vida. Era el pelotero que más tiempo llevaba en los Filis.Bateador ambidextro de 28 años, Galvis promedió 13 jonrones, 59 impulsadas y 14 robos en los últimos tres años, junto con un promedio de .253.

