Dolorosa derrota

La derrota que los Coyotes sufieron el jueves por la noche ante el Flash de Monterrey, 8-4, fue más dolorosa porque también sufrieron la pérdida de su portero titular, Jesús Molina, que tuvo que abandonar el juego en el segundo cuarto por una aparente ruptura del Talón de Aquiles, según dio a conocer Gil Cantú, presidente del equipo aullador.Ayer el portero, que esta temporada se incorporó a los paseños, iba a ser sometido a una resonancia magnética, que debio a que el pie todavía estaba muy inflamado no se pudo llevar a cabo.‘Los jugadores están deprimidos porque todos saben la importancia que tiene Chuy en el equipo’, dijo Cantú, y agregó que aún no hay un diagnóstico exacto y por lo mismo no se puede determinar cuánto tiempo estará fuera de acción el guardameta, pero por lo pronto es un duro golpe para el equipo.La lesión se presentó cuando a Molina al intentar una salida se le resbala al pie y siente que algo truena, y en ese momento siente un pie más grande que el otro.‘Estamos aún en shock, pero el al mismo tiempo el equipo está unido, se ha demostrado mucha garra, el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquiera y el jueves por momentos jugamos mejor que ellos’, comentó Cantú.‘Tenemos que levantarnos, estamos unidos. Este equipo ha demostrado que se crece ante las adversidades, con mucha garra’, agregó el directivo.Mañana, los aulladores viajarán vía aérea a Monterrey para enfrentar por segunda ocasión consecutiva el Flash, y para cubrir el arco cuentan con el portero Jorge Nava, aunque también podrían echar mano de Marco González como un sexto jugador. González se encargó de resgurdar la portería tras la lesión de Molina.‘Vamos a una plaza muy difícil, a la Arena Monterrey, que seguramente estará llena porque va a ser la presentación de Humberto ‘Chupete’ Suazo con el Flash’, mencionó Cantú.El presidente el equipo agregó que los Coyotes cuentan con jugadores jóvenes, mientras que los del Flash tienen bastante experiencia en este tipo de futbol.‘Pero les dimos mucha guerra el jueves. Te puedo decir que los primeros cuatro goles de Monterrey fueron por errores infantiles nuestros, pero este tipo de juego nos indica de qué estamos hechos’, concluyó Cantú.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.