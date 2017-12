Por cierre redondo

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos— Real Madrid está a nada de completar su “manita”.El único obstáculo que se interpone entre el deseo del conjunto blanco por conquistar su quinto título del año es el Gremio.El campeón sudamericano le hará frente hoy al monarca europeo en la final del Mundial de Clubes. Los de Zinedine Zidane salen como favoritos a levantar la Copa, una que sumarían a su vitrina de conquistas: Liga, Supercopa de España, Champions League y Supercopa de Europa, pero la misma actualidad que vive el conjunto blanco le hace no caer en confianzas.La fragilidad defensiva que mostró el Madrid en su primer compromiso de este torneo ante el Al Jazira le obliga a reforzar líneas ante un equipo lleno de talento en el ataque.Gremio, que no contará con su gran perla, Arthur, mediocampista creativo, se encomendará a la magia de Luan y a los amagues de Everton, esos que tanto daño le hicieron al Pachuca.Son esos mismos argumentos que el estratega del Real Madrid no se espera un día placentero para definir al campeón.“Gremio es un equipo técnico y físico, que juega también a la contra. Vamos a preparar el partido mejor de lo que lo hicimos en las Semifinales. Es un rival fuerte, pero estamos convencidos en hacer un mejor partido, en defensa y con el balón.“El Gremio tiene posibilidades de hacer daño al Madrid. Hay que respetar a este equipo e intentar ganar el trofeo porque esta es la ilusión que tenemos todos. Todos los días. No sólo yo como entrenador, o los jugadores, sino toda la gente que está alrededor de este gran club. La gente que trabaja todos los días para que este club funcione”, explicó Zidane.Previo a este choque, Pachuca se enfrentará a Al Jazira para definir al tercer lugar. Los Tuzos salen con la tarea de ganar el partido para sellar su mejor participación en el torneo.

