Reportan Bravos a pretemporada

Con energías renovadas y las mismas metas, entrar a la Liguilla e ir por el título que no han logrado en dos finales consecutivas, después de 13 días de vacaciones, los Bravos FC Juárez reportaron ayer a la pretemporada rumbo al Clausura 2018 que abrirán como visitantes contra Toros de Celaya, el sábado seis de enero.Por la mañana, en el Complejo Bravos, 16 jugadores que mantienen su lugar en la plantilla, más cinco ex futbolistas de Bravos de Tercera División (Fernando Escoto, Javier Nevárez, Omar Flores, Jesús Salazar y Samuel Palacios) trabajaron bajo las órdenes del nuevo preparador físico argentino Luis Alberto Canay, quien viene de Atlético San Luis y sustituye en el puesto a Olimpo Campos. Alan Sánchez, Iván Vázquez, Jonathan Lacerda,Luis López, Willian Antunes, Eder Borelli, Irving Ávalos, Alejandro García, Aarón Gómez, Mario Ortiz, Jaime Toledo, Luis Telles, Leandro Carrijo,Wesly Decas, Ian de Jesús Arellano y Rodrigo Prieto, se presentaron a entrenar.Quienes brillaron por su ausencia en la práctica matutina fueron Alejandro Berber, Raúl Enríquez, Mauro Fernández, Lucas da Silva, Elson Dias y Magno Aparecido.Miguel de Jesús Fuentes, director técnico de la escuadra fronteriza, quien dio la bienvenida a los futbolistas, comentó que se mantuvo una base de jugadores.Además de la conocida incorporación del portero Enrique Palos, se sumarán dos futbolistas más con la idea de contar con plantel más fuerte y competitivo, dijo.Fuentes se reservó el nombre de uno de ellos y afirmó que el mediocampista Mateus ya está aquí pero aún no firma contrato, por lo que Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo del club tendrá que dar a conocer la información.El timonel indicó que los Bravos analizan las necesidades del equipo para elegir la posición del otro refuerzo.Acerca de la llegada de Canay, quien trabajó con los Xolos de Tijuana, Puebla, Morelia, Santos Laguna, América y Petroleros de Salamanca, mencionó que lo conoció en el Club Atlas, cuando Fuentes fue auxiliar técnico del entrenador argentino Rubén Omar Romano.“Se integra con nosotros, tiene un gran currículum. Tuve la fortuna de trabajar con él en Atlas cuando yo fui auxiliar de Romano”, expuso.Como parte de una pretemporada mixta, en la que combinarán el aspecto físico, táctico y de futbol, Fuentes dio a conocer los juegos que sostendrán los Bravos.Dos de ellos se disputarán aquí, el jueves 21 y sábado 23 del mes en curso contra Cimarrones Sonora, de la Liga de Ascenso y, frente a Dorados Fuerza UACH, de Segunda División.En Morelia, Michoacán, los actuales subcampeones en la ‘Liga de Plata’, se medirán a los Monarcas Morelia de la Liga MX, el miércoles 27 y, al cuadro de Segunda División, de Zamora, Michoacán, el jueves 28 del presente mes.Para cerrar, enfrentarán a los Rojinegros del Atlas, el sábado 30, en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.Tras el descanso del 24 y 25 de diciembre por las fiestas navideñas, los Bravos reportarán a la ‘Perla Tapatía’ el martes 26.Respecto a los futbolistas que no entrenaron ayer por la mañana, comentó que algunos de ellos tuvieron problemas personales de último momento, por lo que eran esperados a la práctica vespertina.“Esperemos que los demás se incorporen lo más pronto posible”, afirmó.Tras el revés en penalties ante Alebrijes Oaxaca, el dos de diciembre pasado, Fuentes Razo aseguró que emocionalmente, el grupo está fuerte.

