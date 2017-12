A muerte Oregon con su coach

Las Vegas— Los jugadores de Oregon dieron a conocer que querían que Mario Cristóbal fuera su próximo entrenador en jefe, el tacle izquierdo Tyrell Crosby circuló la petición que fue firmada por más de 70 de sus compañeros de equipo.Los Ducks tendrán su primera oportunidad de demostrar por qué creen en él, cuando Cristóbal los dirija en el debut que tendrá Oregon en contra de Boise State, que ocupa el vigésimo quinto lugar, en el Tazón de Las Vegas que se llevará a cabo hoy.“Definitivamente, tenemos la necesidad de ir allí y demostrarle a la administración del equipo, así como también a todo el país, que tomaron la decisión correcta al escoger a Cristóbal para ser el entrenador en jefe”, comentó Jake Hanson, centro de los Ducks.Cristóbal fue contratado el 8 de diciembre, tres días después que Willie Taggart saliera del equipo para convertirse en el entrenador en jefe de Florida State.Fue entrenador en jefe de Florida International y asistente de Nick Saban en Alabama y también el entrenador de la línea ofensiva en Oregon, que tiene un récord de 7-5, durante menos de un año, aunque Cristóbal se ganó la confianza **orde los jugadores de tal manera que hicieron un esfuerzo público para aumentar sus probabilidades de obtener el puesto de manera permanente.Al convertirse en el tercer entrenador del equipo en 13 meses, Cristóbal quiere retribuir la confianza que depositaron los jugadores en él.“Es lo más maravilloso del mundo”, dijo.“Voy a dar todo de mí y del staff por estos muchachos, ahora tenemos que encontrar la manera de dar aún más. Ellos merecen eso y van a recibirlo todos los días”.El giro que dieron los Ducks en el carrusel de los entrenadores ha opacado a Boise State, que tiene una marca de 10-3, y ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos después de recibir una paliza en casa por Virginia por marcador de 42-23 el 22 de septiembre.Eso está bien para los campeones de Mountain West.“Es algo que Boise siempre ha hecho”, comentó DeAndre Pierce, esquinero de los Broncos.“Nadie creyó en nosotros cuando jugamos en contra de Oklahoma, TCU, Arizona, ninguno de esos equipos. Todo depende de nosotros”.En otra temporada de banderines para los mariscales de la Pac-12, Justin Herbert hizo una fuerte declaración: que él es el señalador de jugadas más indispensable en la Conferencia, a pesar de lanzar 13 modestas anotaciones en contra de tres intercepciones en siete apariciones como titular.Oregon promedió 52.1 puntos por partido con Herbert en acción, aunque sólo anotó un total de 75 puntos en los cinco partidos que él estuvo fuera debido a que se fracturó la clavícula.Herbert está siendo publicitado como candidato para ganar el Trofeo Heisman del 2018, cuando curse el penúltimo año universitario.“Yo creo que lo mejor de él es que está hambriento de triunfo”, dijo Cristobal.“No está contento. Quiere mejorar en todo lo que hace”.HOY POR TVLAS VEGAS BOWLBoise State vs Oregon1:30 p.m. / ABC (7.1)en Las VegasCELEBRATION BOWLNC A&T vs Grambling St.10:00 a.m. / ABC (7.1)en AtlantaNEW ORLEANS BOWLTroy vs North Texas11:00 a.m. / ESPNen Nueva OrleansCURE BOWLGeorgia State vs Western Kentucky12:30 p.m. / CBSSNen Orlando, FloridaNEW MEXICO BOWLMarshall vs Colorado State2:30 p.m. / ESPNAlbuquerque, N.M.