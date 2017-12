No inquietan a Aguilar equipos regiomontanos

Ciudad de México— Al América no le inquieta el que Tigres y Monterrey rompan el mercado con sus refuerzos.El lateral derecho Paul Aguilar descartó que les presione competir en fichajes del tamaño de los que suelen contratar los clubes regios, que arrasaron en el Apertura 2017.“Presión como tal, la verdad aquí siempre es la misma, el título, venga quien venga, esté quien esté, aquí siempre es el título más allá de que si ellos hacen grandes inversiones, es un tema que no nos compete”, comentó.“Cuando uno está acá es siempre pelear por el título en cualquier torneo que estemos, si no se consigue es fracaso y es sabido por todos, seguimos en la misma línea”.Las Águilas contrataron en el Draft al delantero Henry Martin, al volante Joe Corona y al defensa argentino Emmanuel Aguilera.En cambio, dejaron ir al lateral izquierdo Miguel Samudio y al central Pablo Aguilar, pero Paul evitó pronunciarse al respecto.EN PIE DE LUCHA POR EL TRIJuan Carlos Osorio ha preferido improvisar a defensas centrales como laterales derechos antes de llamar a Paul Aguilar.El futbolista sufrió mucho en aquel duelo contra Chile en la Copa América. Espera tener un 2018 lo suficientemente bueno para recobrar la confianza del técnico del Tricolor.“A final de cuentas el futbol es de gustos, él decide qué jugador es el adecuado para estar o no estar, mientras yo siga peleando por un puesto en América y tratando de hacer las cosas bien, lo demás puede llegar.“Siempre está la ilusión, si soy llamado o no es un tema que le compete a Osorio, vamos a seguir trabajando. Trabajo para poder estar, ya como digo es decisión de él si voy o no voy”, comentó.

