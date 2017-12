Suspiran por playoffs

Detroit— Los Leones de Detroit necesitan muchas cosas para conseguir un lugar en la postemporada por segundo año consecutivo y tercera ocasión en las cuatro temporadas que lleva Jim Caldwell con el equipo.“Si no nos encargamos de lo que nos interesa, eso no importará”, dijo Golden Tate, receptor de los Leones.En cada uno de los tres últimos partidos, eso se convirtió en realidad debido a que los Leones deben ganar y esperan que los equipos contendientes del Sur de la Conferencia Nacional tengan algunas derrotas en este mes.Si Detroit no vence a los Osos de Chicago, para los titulares, podrían terminar sus posibilidades de llegar a los playoffs.Aunque el futuro de Caldwell en la franquicia podría estar más en duda. Caldwell estará contratado por lo menos durante dos años más gracias a una ampliación de varios años que le dieron, un trato que el equipo no anunció hasta meses después de que lo firmó, pero el desplome al final de la temporada podría poner en riesgo su puesto.John Fox, el entrenador de los Osos, podría pasar momentos más difíciles en su cuarta temporada en la Ciudad de los Vientos.Le queda un año en su contrato, pero también tiene un récord de 13-32 y su porcentaje ganador es de .289, que es un poco mejor que el de Abe Gibron, que fue el peor de la franquicia con .274, de 1972 a 1974.Aun cuando Chicago sólo puede echar a perder las esperanzas que tiene Detroit de llegar al playoff y posiblemente alterar la posición de Minnesota en la postemporada en dos semanas, Fox espera lo mejor de sus jugadores.“Ellos están muy orgullosos y nosotros queremos terminar fuertes esta temporada”, dijo Fox.La ofensiva de Chicago está entre las peores de la NFL, especialmente en el juego aéreo.Sin embargo, los Osos vienen de una actuación prometedora con una victoria por marcador de 33-7 en Cincinnati, que dio por terminada su racha perdedora de cinco partidos.Mitchell Trubisky dirigió una ofensiva que logró 482 yardas, consideradas como un alto desempeño en la temporada, y se convirtió en el primer novato de la franquicia en hacer lanzamientos y correr para anotar en un partido, desde que lo hizo Jim McMahon en 1982.HOY POR TVChicago en Detroit(4-9) (7-6)2:30 p.m. / NFL TVFord FieldDetroit, Michigan

