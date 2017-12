Motiva a Tom Brady enfrentar a Acereros

La primera vez que Tom Brady enfrentó a los Acereros de Pittsburgh, el estelar quarterback salió lesionado en el segundo cuarto de la final de la AFC de 2001 y Drew Bledsoe tuvo que terminar el partido y sellar el boleto al Super Bowl para los Patriotas.Tal vez ese sea uno de los motivos por los cuales Brady rinde a su máximo nivel ante los Steelers desde entonces, ya que acumula marca de 10-2 contra Pittsburgh, incluyendo 3-0 en postemporada, siempre en la final de Conferencia.Cuando vuelvan a enfrentarse el domingo en Heinz Field, estará en juego la supremacía de la Conferencia Americana y un camino despejado hacia jugar en casa el resto de la postemporada.Para los Acereros (11-2) tal vez haya algo aún más importante: sanar las heridas que les dejó su último enfrentamiento ante Patriotas (10-3), una derrota por 36-17 que los eliminó en la antesala del más reciente Super Bowl. En Pittsburgh siguen preguntándose si el resultado habría sido distinto si el estelar corredor Le’Veon Bell no se hubiera lesionado.Ahora podrán despejar la duda en casa, en donde suman 110 puntos en sus últimos tres partidos y donde buscarán mantener vigente su racha de ocho victorias. Sólo tienen que superar al protagonista de sus pesadillas.En nueve duelos de campaña regular, Brady acumula 24 pases de touchdown a cambio de tres intercepciones, su rating de 114.2 puntos es el más alto contra cualquier rival de la AFC. En otras palabras, puede leer a la defensiva de los Acereros como un libro abierto.Pero este año, el coach Mike Tomlin cree contar con los elementos para seguir la fórmula histórica para derrotar a Brady: ponerle presión y mantenerlo fuera del terreno. Pittsburgh cuenta con la sexta mejor defensiva en yardas, segunda en capturas (41) y un potente ataque que puede mantenerse mano a mano con la segunda mejor ofensiva de la Liga.En otros partidos destacados:PACKERS-PANTERaSPara los Empacadores la buena noticia es que lograron mantener vivas sus aspiraciones de postemporada durante las ocho semanas que se ausentó su estelar quarterback Aaron Rodgers por una fractura en la clavícula.Mejor aún, Green Bay (7-6) recupera a Rodgers el domingo para el duelo ante los Panthers de Carolina (9-4), el quinto preclasificado en la Conferencia Nacional.Al anunciar su retorno Rodgers hizo su mayor esfuerzo por reducir las expectativas al decir que no viene a salvar la temporada de su equipo.Las Panteras han ganado cinco de sus últimos seis cotejos y requieren del triunfo para mantenerse a la par de los Santos en la cima del Sur de la NFC. Para su fortuna, la ofensiva ha sumado 132 puntos en sus últimos cuatro juegos, lo que les da esperanza de poder intercambiar golpes con Rodgers, especialmente con la 26ta mejor defensiva de la liga enfrente.RAMS-h. marinosA pesar de contar con la segunda ofensiva más productiva de la NFL, con el líder corredor de la NFC en Todd Gurley y la sexta mejor defensiva en intercambios de balón, los Carneros (9-4) se aferran a una mínima ventaja en la cima del Oeste de la Conferencia Nacional.Carneros, al igual que Halcones Marinos (8-5), han sido víctimas de un sinfín de lesiones. Seattle, que carece de un ataque terrestre peligroso y además cuenta con una porosa línea ofensiva, derrotó por 16-10 a los Carneros en la quinta fecha de la temporada.En aquella ocasión, los Rams eran todavía una sorpresa y no un conjunto consolidado como favorito, y los Halcones Marinos contaban con la presencia de dos de sus estrellas del perímetro, los ahora lesionados Kam Chancellor y Richard Sherman. Y a pesar de todo, los Halcones Marinos requirieron de cinco intercambios de balón –incluyendo un fumble a tres minutos del final– para sellar una victoria por escasos seis puntos.La semana 15 comenzó el jueves con el triunfo de los Broncos (5-9) 25-13 sobre los Potros (3-11). La acción continúa el sábado con dos partidos: Osos-Leones y Cargadores-Jefes, quienes se disputan la cima del Oeste de la AFC, ambos con marca de 7-6. Los encuentros del domingo son: Delfines-Bills; Cuervos-Cafés; Bengalíes-Vikingos; Jets-Santos; Águilas-Gigantes; Cardenales-Pieles Rojas; Texanos-Jaguares; Titanes-49ers; y Vaqueros-Raiders. La jornada concluye el lunes con la visita de Halcones (8-5) a Tampa Bay (4-9).Acereros asegura descanso en la primera ronda de playoffs con un triunfo, y en caso que se combine con una derrota de Jacksonville (9-4) jugaría toda la postemporada en casa. Patriotas requiere un triunfo o una derrota de los Bills (7-6) para quedarse con el Este de la AFC, pero obtendría un boleto a playoffs con una derrota de los Cuervos (7-6). Jaguares también tienen la oportunidad de asegurar su pase a postemporada con una victoria el domingo.En la Conferencia Nacional, las Águilas asegurarían jugar todos los playoffs en casa con un triunfo y una derrota de los Vikingos (10-3), quienes con una victoria sobre Cincinnati obtendrían el cetro del Norte de la NFC. Los Carneros obtendrían su primer viaje a playoffs desde 2004 con una victoria y una serie de combinaciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.