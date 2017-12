Tiene la liga un mal comienzo

Todavía no inicia la Temporada 2018 de la Liga de Basquetbol Estatal y ya se presentaron serias desavenencias entre directiva de la liga y presidentes de clubes.Previo al sorteo del rol de juegos, que se llevó a cabo en la capital del estado y que encabezó el titular del ICHD, Juan Pedro Santa Rosa, se tuvo una reunión a puerta cerrada entre la liga y representantes de los 12 equipos que decidieron participar la próxima campaña.En dicha junta de trabajo se definieron los detalles de competencia, con la confirmación de la no participación de Indios de Juárez, Manzaneros de Cuauhtémoc y Algodoneros de Torreón.Trascendió que al final del sorteo, presidentes de algunos equipos no estuvieron contentos con la inclusión de Industriales de Gómez Palacio.El ingeniero José Artemio Olague, directivo de Pioneros de Delicias, comentó que ellos no visitarán Gómez Palacio (jornada uno) y tampoco recibirán a dicho equipo, lo mismo sucedió con Camargo, Casas Grandes y Jiménez.Por su parte, César Baeza, presidente de Cerveceros de Meoqui auguró un mal comienzo para la LBE.Doce equipos son los que buscarán hacerse del galardón de la justa estatal que inicia el próximo viernes 19 de enero. El torneo se dará bajo un sistema de competencia ‘round-robin’.Dicho sistema de competencia se sometió a votación y fue aprobado por los 12 presidentes de los conjuntos participantes.Se jugarán un total de 22 jornadas de ronda regular, que terminará el sábado 31 de marzo.Las escuadras que participarán en la campaña 2018 son: Asadereros de Villahumada, Centauros de Chihuahua, Cerveceros de Meoqui, Dorados de Chihuahua, Industriales de Gómez Palacio, Mineros de Parral, Nogaleros de Jiménez, Petroleros de Camargo, Pioneros de Delicias, Potros de Nuevo Casas Grandes, Soles de Ojinaga y Vaqueros Saucillo.En la jornada inaugural, Centauros de Chihuahua recibe a Vaqueros Saucillo, Industriales de Gómez Palacio espera la visita de Pioneros de Delicias, Asadereros de Villahumada le hará los honores a Mineros de Parral.Soles de Ojinaga visitará a Petroleros de Camargo, Nogaleros de Jiménez se mete a casa de Potros de Nuevo Casas Grandes y Dorados de Chihuahua viajará a Meoqui para enfrentar a Cerveceros.

