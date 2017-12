Pactan Mellizos con Fernando Rodney

Lake Buena Vista, Florida— El relevista Fernando Rodney pactó con los Mellizos de Minnesota para firmar un contrato por un año y 4.5 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones.La persona habló ayer con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque el acuerdo no ha sido anunciado.Rodney cumple 41 años el 18 de marzo, y jugará su 16ta temporada en las Mayores. El derecho dominicano tuvo 39 rescates en 45 oportunidades este año con Arizona, cuando también acumuló marca de 5-4, con 4.23 de efectividad y 65 ponches en 55 y un tercio de innings.Elegido en tres ocasiones al Juego de Estrellas, Rodney suma 300 rescates desde su debut en las Grandes Ligas en 2002.Canjean Cardenales aStephen PiscottyLos Cardenales canjearon a Stephen Piscotty a los Atléticos de Oakland, lo que permitirá al jardinero estar más cerca del hogar de su familia en California después que le diagnosticaron la enfermedad de Lou Gehrig a su madre.Gretchen Pisacotty recibió en mayo el diagnóstico de que padece esclerosis lateral amiotrófica. Stephen se ausentó cinco días del equipo tras el diagnóstico, y se reincorporó al plantel el 31 de mayo.San Luis recibió a dos prospectos a cambio, el torpedero dominicano Yairo Muñoz y Max Schrock.“Uno nunca cambia a un jugador solamente por motivos geográficos o sentimentales”, dijo el presidente de los Cardenales, John Mozeliak. “Tenía que ser algo que fuese lógico para nosotros. Sin duda tuvimos oportunidades para enviarlo a otros lugares, pero si estamos hablando de una manera de decidir un empate, sí fue algo que tomamos en cuenta”.Piscotty, de 26 años, bateó .235 con nueve jonrones y 39 remolcadas en 107 partidos la temporada pasada.Fichan Angelinos a KinslerDetroit— Los Angelinos de Los Ángeles cubrieron una vacante en la segunda base con la compra de Ian Kinsler de los Tigres de Detroit a cambio de dos jugadores de las Ligas Menores.Detroit recibirá al derecho venezolano Wilkel Hernández, de 18 años, y al jardinero Troy Montgomery, de 23.La temporada pasada, Kinsler, de 35 años, bateó .236 con 22 jonrones y 52 remolcadas en 139 juegos con los Tigres, que empataron con San Francisco por la peor foja de las Mayores, 64-98. Está previsto el próximo curso gane 11 millones de dólares en el último año de su contrato.Ganador del Guante de Oro en 2016, Kinsler aportará la constancia y productividad de un veterano a la plantilla de los Angelinos, que intentan construir un equipo para los playoffs en torno a su as Mike Trout.Hernández tuvo 17 apariciones y 12 aperturas, todas a nivel aficionado. Con una foja de 6-1 y un ERA de 2.28, es lo suficientemente joven para que pueda pasar cualquier cosa en su carrera.Montgomery bateó.271 con ocho vuelacercas y 38 producidas en los 100 juegos que disputó la temporada pasada en Clase A y Doble A.

