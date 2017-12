Se desinflan

Ciudad de México— El cansancio y las lesiones le están cobrando factura a los campeones Warriors de Golden State.Los californianos han ganado dos de las últimas tres finales de la NBA a un paso arrollador.Pero en esta campaña traen su peor arranque después de 28 juegos en comparación a las anteriores tres temporadas.En la 2017-18, la franquicia que comanda el coach Steve Kerr ostentaba marca de 22-6, siendo segundos de toda la Conferencia Oeste, pero sin establecer el lapidario dominio que tenía acostumbrados a sus aficionados en años pasados.Golden State tenía marca de 23-5 en la 2014-15, mientras que en la 2015-16 presumía registro de 27-1, y para la 2016-17 llevaban récord de 24-4.También es cierto que Warriors ha jugado 308 partidos en los últimos tres años con todo y playoffs, más que ningún rival.La clave parece estar en las lesiones. De todo el roster, solamente Klay Thompson es el único jugador que ha podido tener acción en los 28 duelos.Por ejemplo, su mejor anotador, Stephen Curry (26.3 puntos), apenas lleva 23 duelos en la campaña y sigue fuera por una torcedura en el tobillo derecho.Y así varios jugadores han sufrido, como Kevin Durant que se ausentó por tobillo, o Draymond Green, quien en los últimos días está sufriendo con su hombro.Al final, la banca y Kerr han intentado reaccionar para mantenerse cerca de los primeros puestos.Despiden al coach Mark PriceCharlotte Carolina del Norte (AP) — La directora atlética de los 49ers de Charlotte, Judy Rose, dijo que la decisión de despedir al entrenador de basquetbol varonil, Mark Price, se basó estrictamente en su desempeño, haciendo referencia a que al equipo le faltaba intensidad.ayer de que Price había sido liberado de su contrato de manera efectiva e inmediata. El entrenador asistente, Houston Fancher, quien tiene 12 años de experiencia como entrenador principal, servirá como entrenador interino de los 49ers.Price, de 53 años, quien fue cuatro veces un guardia seleccionado al All-Star de la NBA, cursaba su tercera temporada con los 49ers y tenía un récord de 30-42. Estaba 16-20 en la Conferencia USA.Charlotte está 3-6 esta temporada.Rose dijo a Associated Press ayer que ella sentía que el programa iba “por la dirección equivocada”.“Cuando vi los partidos y cómo salimos nosotros a la cancha a jugar, no estábamos jugando con la intensidad que se necesita para ganar —no estábamos preparados”, dijo Rose. “Desde el comienzo de los partidos nos quedábamos atrás y resultaba muy difícil ponernos al corriente”.Rose dijo que ella había recientemente hablado con Price sobre lo que ella consideraba una tendencia problemática.“Le dije a Price que parecía como si simplemente cumpliéramos con lo que debíamos hacer, en lugar de jugar con la intensidad debida”, dijo Rose. “Nunca recibí una respuesta de por qué era esto, y nunca percibí que la hubiera”.Price dijo al Charlotte Observer ayer que le sorprendió mucho la decisión.“Recibí una llamada por la mañana y me dijeron que iban a hacer un cambio”, dijo Price al periódico. “Ellos dijeron que no les gustaba la dirección que el programa estaba tomando y que era probable que tendría que perder a algunos de mis jugadores, a lo cual no estuve de acuerdo. Pero no conseguimos las victorias que la gente quería. Esa es la realidad de este asunto”.Price fue un dos veces seleccionado al All-American y cuatro veces jugador de basquetbol del All ACC en Georgia Tech, donde terminó su carrera como el líder de los disparos de tres puntos, robos y partidos consecutivos de la universidad.

