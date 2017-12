Oakland, California— Una temporada que empezó con altas expectativas en Dallas y Oakland se dirige al final, mientras los Vaqueros y los Raiders están teniendo problemas para mantenerse a flote en la competencia para llegar a playoffs.Ya sea que la suspensión de Ezekiel Elliott haya provocado el descarrilamiento de Dallas, que tiene un récord de 7-6 o la pésima defensa o regresión ofensiva que logró desplomar a Oakland, con marca de 6-7, esos esperados contendientes no habían visto nada como esto de cara al enfrentamiento que tendrán el domingo por la noche.“Yo creo que los dos esperamos tener unas cuantas victorias más en este momento del año”, comentó Jack Del Río, entrenador de los Raiders.“Considero que es parte de la publicidad que rodea el partido. Se entiende. Hemos hablado mucho de eso. Aunque eso no importa realmente. Lo que cuenta es lo que uno gana en el campo”.Después que los Vaqueros ganaron 13 partidos y el Este de la Conferencia Nacional el año pasado y los Raiders lograron 12 victorias para competir por su primera participación en playoffs desde el 2002, muchos expertos creyeron que ambos estarían entre los principales contendientes de esta temporada.Sin embargo, Dallas tuvo un difícil inicio al perder tres de cuatro partidos y luego perdió los tres primeros partidos durante la suspensión de Elliott, la cual concluirá después de esta semana.Sin embargo, eso podría ser demasiado tarde para los Vaqueros, quienes tienen un empate tripartito por el octavo lugar en la Conferencia Nacional y necesitan ayuda para llegar a los playoffs.“Sé lo importante que es para nosotros el ganar y eso es lo único que podemos controlar”, comentó el mariscal Dak Prescott.“El resto será cruzar los dedos y esperar que podamos conseguirlo, en eso estamos enfocados”.Los Raiders perdieron cuatro partidos seguidos y cayeron en un hoyo, pero se las arreglaron para empatar por el primer lugar en el mediocre Oeste de la Conferencia Americana, de cara al partido de la semana pasada.Sin embargo, Oakland perdió ante los Jefes por marcador de 26-15 y está un partido detrás de Kansas City y de los Cargadores en la División y un partido detrás en la competencia de los comodines, y también necesita mucha ayuda.“Si no derrotamos a Dallas, no habrá probabilidades para el playoff”, comentó el tacle izquierdo Donald Penn.“Todo lo que podemos hacer es enfocarnos en nuestro próximo partido porque ha sido una temporada frustrante”.Derek Carr de Oakland ocupa el trigésimo segundo lugar de 35 mariscales en esta temporada, en lo que se refiere a lanzamientos profundos.Carr completó 13 de 50 pases de más de 20 yardas, tres anotaciones, seis intercepciones y tuvo una eficiencia del 48.5.Eso ha sido un gran desplome en comparación con el año pasado, en el que Carr tuvo una eficiencia de 117.8, completó 25 de 52 lanzamientos profundos, tuvo siete anotaciones y dos intercepciones.“Creo que el año pasado completé más pases profundos, he hecho lanzamientos que no debería haberlos hecho”, comentó Carr.“Cuando tuve un buen desempeño todos me felicitaban y me aclamaron. Cuando uno pierde, la gente tiene una manera diferente de darle un giro a las cosas”.