De otorgarse las 21 disciplinas que solicitó el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD) a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para la realización de la Olimpiada Nacional 2018, cuatro, no más de cinco, serían otorgadas a Ciudad Juárez.Juan Pedro Santa Rosa, dirigente del ICHD, señaló que en el transcurso de esta semana el instituto ha recibido llamadas por parte de la Conade, en la que se les ha pedido información con respecto a la capacidad hotelera del estado, así como de los inmuebles deportivos.“Nos han hablado para preguntarnos sobre la capacidad hotelera y recintos deportivos. Hay confianza en que, si no se nos otorgan las 21 disciplinas, se nos puedan brindar al menos 17”, comentó vía telefónica Santa Rosa.Taekwondo, charrería, gimnasia y boxeo, serían los deportes que el ICHD otorgaría a Ciudad Juárez para su planeación y organización.“Igual tenemos la capacidad para recibir todas, pero no depende de nosotros, sino de ellos (Conade). Pero tenemos amplias posibilidades, ya que fuimos el estado que presentó la propuesta más sólida”, dijo el titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.Chihuahua presentó su candidatura para ser la sede de la justa nacional del próximo año, durante la tercera sesión ordinaria del consejo directivo del Sinade, que se realizó en Cancún, Quintana Roo.Durante la sesión, el titular del deporte en Chihuahua hizo oficial la candidatura para albergar el evento deportivo juvenil amateur más importante de México, esperando recibir una veintena de disciplinas para el 2018. Además de Chihuahua, otros cinco estados han expresado la intención de organizar la olimpiada del próximo año. Se trata de Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Colima y Quintana Roo.“Fuimos el único estado en hacerlo a través de una presentación que se les mostró a los asistentes, complementado con un video que habla de la capacidad de organización que tenemos los chihuahuenses y la hospitalidad que nos caracteriza”, expresó Santa Rosa.Chihuahua solicitó las siguientes disciplinas: atletismo, bádminton, basquetbol, beisbol, charrería, futbol asociación, rugby, gimnasia en modalidades rítmica, artística y trampolín, tenis de mesa, racquetbol, softbol, handball, voleibol de playa y sala, además de los deportes de contacto, como karate, judo, taekwondo, luchas asociadas y boxeo.“Esperábamos que se diera a conocer la convocatoria el pasado 10 de diciembre; estamos en espera”, puntualizó el directivo.

