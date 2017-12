Defiende Froome su inocencia

Londres— El ciclista Tony Martin cuestionó ayer por qué Chris Froome no fue suspendido de inmediato tras arrojar positivo en un control antidopaje, mientras el cuatro veces campeón del Tour de Francia reiteró su inocencia.Froome tiene que explicar a la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) la alta concentración de la droga para el asma salbutamol en una muestra de orina que suministró durante la Vuelta a España que ganó en septiembre. La cantidad de la sustancia era el doble de la dosis permitida.Aunque admitió que el caso es “negativo” para un deporte cuya credibilidad se ha visto afectada por años de escándalos de dopaje, Froome afirmó que el equipo Sky tiene la evidencia necesaria para demostrar que es inocente.“Sé que cumplí con los protocolos y que no violé ninguna regla”, dijo Froome. “Espero que al final de este proceso eso quede claro para todos, y que determinen que soy inocente”.Froome defendió su conducta en una entrevista con el canal Sky, el patrocinador de su equipo.“Me realizan controles todos los días de la carrera en los que llevo la camiseta de líder, y sabía que me iban a realizar pruebas”, dijo Froome. “También tenemos toda esta información del equipo sobre lo que comí cada día, cuántas veces fui a orinar cada día. Tenemos una gran cantidad de información detallada que podemos suministrar”.Sky y la UCI confirmaron el resultado positivo el miércoles.Tony Martin, ciclista del equipo Katusha-Alpecin, expresó suspicacia por la manera en que la UCI ha manejado el caso.“Estoy muy molesto”, escribió el alemán en su cuenta de Facebook. “Sin duda que hay una doble vara con Christopher Froome en este caso. Otros deportistas son suspendidos de inmediato después de un resultado positivo. La UCI les otorgó tiempo a él y su equipo para explicarlo todo. No recuerdo un caso similar en el pasado reciente. Eso es un escándalo, y al menos no debieron permitirle participar en el campeonato mundial”.

