Vienen al nido

Ciudad de México— Henry Martin, Joe Corona y Emanuel Aguilera son los nuevos rostros del América.Después de que Pablo Aguilar pasó al cuadro fronterizo en compra definitiva, ahora las Águilas contrataron a los tres elementos del cuadro fronterizo. Las Águilas no han tenido una jornada tan sencilla en su negociación con otros clubes, no así con Tijuana dada la gran relación entre el técnico azulcrema Miguel Herrera y el presidente del cuadro fronterizo Jorgealberto Hank Insunza.Martin tiene 25 años. Es un delantero fuerte, que sabe cubrir bien el balón, con potencia en la definición. Tiene buenas condiciones, al grado de que en 2015 fue considerado para la Selección Mexicana que dirigió de forma interina Ricardo Ferretti.Joe Corona, de 27 años, está más curtido, ya que ha sido internacional con Estados Unidos en 15 ocasiones. Es un volante diestro, con buena técnica, agudeza para filtrar un pase y mucha dinámica.Emanuel Aguilera es un central argentino de 28 años y con el que las Águilas pretenden no descuidar el hueco de Pablo Aguilar.Llegan Puch y Samudio a Gallos BlancosLos Gallos Blancos agarraron un pez gordo. Edson Puch jugará con ellos y en calidad de préstamo.El Querétaro anda activo en el Draft Invernal y no sólo amarró al futbolista chileno, procedente del Pachuca, sino que también contrató al lateral paraguayo Miguel Samudio, quien jugaba para el América.De paso, compraron de forma definitiva a central Hiram Mier, quien les ha dado resultados en los más recientes torneos.Puch tuvo un mal torneo con los Tuzos, club que presumía un plantel muy atractivo de cara al Mundial de Clubes, pero el futbolista no estuvo ni cerca del rendimiento que exhibió con el Necaxa, en parte por las lesiones. Por ello, está a préstamo con opción a compra.Samudio terminó contrato con el América y la directiva ya no quiso extender el vínculo. El lateral izquierdo ahora cantará con los Gallos, tras la transferencia definitiva, aunque no se reveló por cuantos años estará en el club.'Chaco' al PachucaChristian Giménez jugará el Clausura 2018 con el Pachuca, equipo al que fue prestado por Cruz Azul.Por medio de su cuenta de Twitter, La Máquina dio el anuncio, aunque no especificó el tiempo que será cedido el “Chaco”, quien así vivirá una segunda etapa con los Tuzos luego de jugar con ellos entre 2006 y 2009.El mediocampista de 36 años no entró en planes del nuevo técnico Pedro Caixinha y al querer seguir activo su deseo era buscar otro club.Con el cuadro hidalguense el nacido en Argentina ganó el Clausura 2007, las Concachampions 2007 y 2008 además de la Copa Sudamericana 2006.De acuerdo al mismo Giménez la idea es alcanzar los 20 años como profesional, los cuales se darán este 2018, y ya luego retirarse para una posible carrera en el banquillo.Durante el Clausura 2018, Giménez se reencontrará con la afición celeste cuando los tuzos visiten a Cruz Azul, y será el 10 de marzo durante el partido de la Fecha 11.Nuevos cementerosCruz Azul oficializó ayer las contrataciones de José Madueña, Javier Salas y Carlos Fierro.Madueña y Salas, un lateral por derecha y un volante, respectivamente, llegan a la “Máquina” procedentes del Atlas, mientras que el delantero Fierro militó los últimos torneos con Chivas.Pumas, colista en el último torneo, fichó al delantero argentino Matías Alustiza (Atlas), al zaguero español Alejandro Arribas (Deportivo La Coruña, España) y al delantero colombiano Yuber Asprilla (Alianza Petrolera, Colombia).Los universitarios anunciaron también la transferencia del zaguero uruguayo Gerardo Alcoba a Santos, que por su parte traspasó al volante Gael Sandoval a Chivas a cambio de José Juan Vázquez.Sandoval, de 22 años, es considerado una promesa del futbol mexicano en el que debutó apenas el año pasado.Para Chivas la mejor noticia del día fue que logró extender por seis meses el préstamo por el arquero Rodolfo Cota, integrante del Tri y fue clave en el logro del título del torneo Clausura 2017.Los derechos de Cota le pertenecen al Pachuca, quien lo cedió al Guadalajara con un contrato de dos años que comenzó en el Apertura 2015 y expiró al finalizar la última temporada.