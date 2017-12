Arma su equipo

Dana Dimel, que la semana pasada fue presentado como el nuevo entrenador en jefe de los Mineros de UTEP, busca desde este momento darle una nueva cara al equipo que esta temporada terminó con marca de 0-12, y para eso se hará de los servicios de un personal lleno de experiencia y con vínculos en el estado de Texas.Según Bruce Feldman, reportero y analista de la cadena FOX Sports y FS1, así como redactor para The New York Times y Sports Illustrated, el entrenador de linebackers de Kansas State, Mike Cox, será el nuevo coordinador defensivo de los Mineros.Cox, que jugó como ala cerrada en sus tiempos colegiales en Kansas State, actualizó los datos de su cuenta de Twitter y ahora aparece como coordinador defensivo y entrenador de linebackes de los Mineros.Este sería el primer trabajo como coordinador para Cox, que ha sido asistente defensivo en varias escuelas P5, así como asistente defensivo en la NFL en 2007-08.A él se sumarían el ex asistente en Arkansas, Reggie Mitchell, como nuevo coach de corredores; Mike Tuiasosopo estaría a cargo de la línea defensiva; Joe Robinson, oriundo del oeste de Texas y ex coordinador de equipos especiales en Texas Tech, haría la misma función en UTEP; Scotty Ohara sería el entrenador de receptores, y el ex mariscal de Kansas State, Jake Waters, sería coach de receptores interiores.En relación a los entrenadores de alas cerradas y de la línea secundaria aún no hay reportes, pero todo indica que Dimel no retendrá a uno solo de los miembros del staff de la era Kugler.A inicios de semana, se hizo público que Mike Canales, procedente de los Voluntarios de Tennessee, será el nuevo coordinador ofensivo de UTEP.Dimel, de 55 años de edad, quien se unirá UTEP luego de cumplir con su papel de coordinador ofensivo de Kansas State después de que los Wildcats jueguen contra UCLA en el Cactus Bowl el 26 de diciembre, terminó con marca de 30-39 en seis temporadas como entrenador en jefe en Wyoming y Houston. Él ha reclutado en Texas por 30 años. Canales, Mitchell, Robinson y Burns también tienen fuertes conexiones en el estado de la estrella solitaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.