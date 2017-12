Enorme desafío

Filadelfia— Nick Foles va a ingresar a una situación estresante con un equipo que tiene enormes expectativas, en una ciudad que está desesperada por conseguir su primer título del Super Bowl.Aunque él no es el ordinario relevo del mariscal.En el 2013, tuvo un tremendo éxito como titular de las Águilas de Filadelfia, en el 2015 experimentó lo que se siente fallar como el primer mariscal de los Carneros de San Luis.Ganó un premio como el Jugador Ofensivo Más Valioso en un Tazón de Profesionales, ha sido negociado, despedido y también ha contemplado el retiro.Ahora, es el hombre que lidera a los campeones del Este de la Conferencia Nacional.Foles no es Carson Wentz, quien ha tenido una temporada del calibre de un Jugador Más Valioso antes de que se rompiera el ligamento anterior cruzado izquierdo.Sin embargo, es un mariscal capaz que no se sentirá abrumado por los reflectores.“Es maduro como mariscal, tiene habilidad para el liderazgo, entiende nuestra ofensiva y las defensas”, comentó ayer Doug Pederson, entrenador de las Águilas.“Siempre supimos que era un mariscal inteligente e intelectual”.Pederson estuvo aquí como asistente cuando el exentrenador Andy Reid seleccionó a Foles en la tercera ronda del Draft del 2012.Foles fue titular en seis partidos en esa temporada para un equipo que tuvo un récord de 4-12.Empezó el 2013 como relevo de Michael Vick en la primera temporada de Chip Kelly en Filadelfia.Foles reemplazó a Vick después que se lesionó en octubre, tuvo una temporada sensacional y logró que las Águilas tuvieran su más reciente aparición en los playoffs –una derrota en casa ante Nueva Orleans.Foles lanzó para 27 anotaciones y sólo tuvo dos intercepciones en 10 ocasiones como titular, teniendo un índice de eficiencia de 119.2, siendo el tercero más alto en la historia de la Liga.Empató el récord de la NFL con siete pases para anotación en un partido que se efectuó en Oakland en noviembre del 2013.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.