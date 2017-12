Indianapolis— Denver e Indianápolis se encuentran en el mismo lugar con tres partidos restantes de la temporada regular.Ambos equipo han sido eliminados de los playoffs, ambos entrenadores enfrentan dudas sobre sus futuros y los jugadores de ambos equipos luchan por salvar sus empleos.No, esta no era la manera en que los Broncos ni los Potros se habían imaginado que su temporada llegaría a esto.Pero ninguno tiene la intención de utilizar su situación como una excusa para querer ver más allá de la temporada. En lugar de ello, intentarán terminar con fuerza cuando el recorrido rumbo a la recta final de la temporada regular comience el jueves por la noche.“Se intenta ganar un partido. Eso es lo que debemos hacer, ese es nuestro trabajo”, dijo el tacle izquierdo de los Potros Anthony Castonzo.“La verdad no hay necesidad de buscar ningún tipo de motivación adicional. Nosotros estamos aquí para ganar partidos cada semana”.Es un lugar muy extraño para un par de equipos que no hace mucho figuraron como regulares de los playoffs y contendientes del Super Bowl.Los obstáculos que han enfrentado han sido abrumadores.Indianápolis se perderá la postemporada por tercera ocasión consecutiva, en gran parte debido a las lesiones que obligaron a Andrew Luck a tener que ausentarse de 23 de los últimos 42 partidos, incluyendo todos los partidos de este temporada, y le tomó tiempo a una reconstruida defensa en encontrar su ritmo adecuado.La ofensiva de Denver sigue batallando a manera que continúa buscando al sucesor de Payton Manning, y los equipos especiales de los Broncos han estado igual de malos.Pero el partido del jueves le dará a cada equipo una oportunidad más de demostrarles a todos que aún pueden empezar a cambiar las cosas.“Les dije a nuestros jugadores que habría un partido de futbol ante el mundo entero”, dijo el entrenador de primer año de Denver Vance Joseph. “Ese será nuestro partido. Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de ganar dos partidos en cinco días, es por eso que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Hemos venido a jugar y a divertirnos”.¿Qué es lo que aún se puede lograr?Mientras que los Broncos ya aseguraron su primera temporada perdedora desde el 2010, terminaron una racha de ocho partidos perdidos al hilo con la victoria de la semana pasada sobre los Jets y esperan ponerle fin a una racha perdedora como equipo visitante de ocho partidos por igual.Indianápolis necesita ganar cada uno de sus últimos dos partidos en casa para evitar llevarse su primera temporada perdedora como equipo anfitrión desde que el entrenador Chuck Pagano tomó las riendas del equipo en el 2012, y quizás salvar su empleo por tercera ocasión.A parte no hay nada mejor que ganar.“Nosotros nos apuntamos para jugar estos partidos y para ganarlos, por lo que aún daremos nuestro mejor esfuerzo”, dijo el pateador de los Potros Adam Vinatieri. “Creo que una de las cosas por las que me siento tan orgulloso con este equipo es que ellos continúan luchando a través de todas las dificultosas situaciones y los malos resultados que hemos tenido, por lo que espero que sigamos luchando igual por el transcurso de los últimos tres partidos. Intentaremos ganarlos todos”.

