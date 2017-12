Arroja Froome positivo en la Vuelta

París— Chris Froome arrojó positivo en un control antidopaje en la última Vuelta a España en septiembre, y encara una suspensión del ciclismo antes de intentar ganar su quinto Tour de Francia el próximo año.Froome conquistó su cuarto Tour este año, y después ganó la Vuelta por primera vez. Su equipo Sky dijo el miércoles que el británico, que no ha sido sancionado, tenía una concentración del medicamento contra el asma salbutamol del doble de la cantidad permitida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).“El análisis detectó la presencia de salbutamol en una concentración de 2 mil nanogramos por mililitro (ng/ml), comparado con el límite de 1,000 ng/ml que permite la AMA”, infirmó Sky.Sky dijo que la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) le notificó que la droga se detectó en una muestra de orina del 7 de septiembre, durante la Vuelta que dura tres semanas.Froome indicó que la UCI le pidió suministrar información sobre la prueba, que fue realizada después de la 18va etapa de la carrera.Es conocido que Froome utiliza medicamento para el asma, y el ciclista nacido en Kenia a menudo utiliza su inhalador en el pelotón. Según Sky, Froome tuvo que incrementar la dosis de salbutamol tras "sufrir síntomas agudos de asma" durante la última semana de la carrera.El salbutamol es un medicamento que ayuda a ampliar la capacidad pulmonar y puede ser empleado para aumentar la resistencia.Tras defender con éxito su corona del Tour de Francia en julio, a finales de agosto Froome disputó la Vuelta por primera vez en su carrera.“Mi asma empeoró en la Vuelta así que seguí el consejo del médico del equipo de incrementar mi dosis de salbutamol”, dijo Froome. “Como siempre, tuve gran cuidado para asegurarme que no tomaba más dosis que la permitida. Me tomo muy en serio mi posición de liderazgo en mi deporte. La UCI hace muy bien al examinar los resultados del análisis y, junto con el equipo, proporcionaré la información que solicita”.De acuerdo con el comunicado del ente rector del ciclismo mundial, la segunda muestra de Froome confirmó el resultado, pero destacó que "la presencia de una determinada sustancia como el salbutamol en una muestra no resulta en la imposición de la suspensión provisional obligatoria contra el ciclista”.Sky destacó que el positivo no supone que Froome haya incumplido las normas antidopaje y el director del equipo, Dave Brailsford, insistió en que tiene la “máxima confianza de que Chris siguió el consejo médico para abordar sus síntomas de asma, ajustándose a la dosis permitida de salbutamol”.“Como líder de la carrera, Chris pasó un análisis al final de cada etapa durante este periodo y declaró el uso del medicamento como parte del proceso”, explicó Sky, añadiendo que ninguna de las otras 20 muestras de orina tomadas al británico "requirieron más explicaciones".Si es hallado culpable de dopaje, Froome, de 32 años, podría perder el título de la Vuelta y ser suspendido.Los organizadores de la Vuelta dijeron que aguarda por las “conclusiones oficiales” de la UCI sobre el caso.

