Fija el City récord de 15 victorias seguidas

Manchester, Inglaterra— Otra victoria y otro record para Manchester City, el implacable líder de la Liga Premier.Y la más reciente es para enmarcar.Al vapulear 4-0 al colista Swansea ayer, el City encadenó su victoria 15 consecutiva, algo nunca visto en los 129 años de historia de la máxima división del fútbol inglés. El City había igualado el récord de 14 triunfos consecutivos con Arsenal, que enlazó la racha durante el curso de dos temporadas entre febrero y agosto de 2002.Su escolta Manchester United también ganó, con un 1-0 ante Bournemouth, gracias el gol Romelu Lukaku, manteniéndose a 11 puntos de sus vecinos pero sin muchas ilusiones de darle alcance.El City permanece invicto tras 17 jornadas y con una suma de 52 goles, promediando algo más de tres por partido, con ocho duelos en los que han marcado tres o más veces.En la visita al sur de Gales, Silva abrió la cuenta a los 27 minutos y el volante español anotó el tercer gol del City a los 52. El belga Kevin De Bruyne fue el autor del segundo y el argentino Sergio Agüero puso cifras definitivas a los 85.Tres días después de su victoria en el derbi de Manchester, el equipo de Pep Guardiola no sacó el pie acelerador. Fue uno de los despliegues más dominantes del City, dejando en evidencia la amplia brecha entre el líder y el colista.“Por momentos fue horrible, ver a mi equipo intentando dar pelea, pero sufriendo durante largos tramos”, dijo el técnico de Swansea Paul Clement. “Dolía ver la acción, porque fueron tan dominante. Son uno de los mejores equipos que me ha tocado enfrentar”.Guardiola apuntó elogios particulares a Silva, describiéndole como una “bestia”.“No podemos pasar por alto su clase, pero en el pasado no anotaba muchos goles”, dijo Guardiola. “Tiene remate, y está en una condición increíble”.El segundo gol de Silva fue el mejor de la noche, intercambiando pases con Raheem Sterling antes de definir por encima del arquero.Luego que Liverpool no pudo pasar del 0-0 ante West Bromwich, su segundo empate seguido en Anfield, Tottenham aprovechó para escalar al cuarto lugar, el que otorga la última plaza para la Liga de Campeones, al vencer 2-0 a Brighton.Arsenal también igualó sin goles en su visita a West Ham. Los dirigidos por Arsene Wenger dominaron en su visita al Estadio Olímpico, pero se salvaron de la derrota cuando el delantero mexicano Javier Hernández estrelló un remate en el travesaño en el último minuto.Tottenham suma 31 puntos, seguido por Liverpool y Burnley con la misma cantidad.

