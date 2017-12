El liniero ofensivo de UTEP, Will Hernández, sumó ayer otro reconocimiento a su larga lista de éxito al ser nombrado al equipo ideal Phil Steele All-Conference USA, junto con el linebacker senior, Alvin Jones, que también fue elegido para el primer equipo. Mientras que el long snapper junior, Jake Sammut, fue nombrado al tercer equipo.Hernández, que apenas el lunes fue nombrado al segundo equipo All-America de la AP por segundo año consecutivo, fue titular en los 49 partidos que jugó como guardia izquierdo en sus cuatro años de carrera con UTEP. En ese periodo, los Mineros permitieron apenas 1.47 capturas de mariscal por juego, además en 27 partidos permitieron una o cero capturas, y en 12 de esos juegos no permitieron capturas de quarterbackJones, que recientemente logró mención honorífica en la C-USA, lideró a los Mineros en tacleadas por tercera temporada consecutiva. El nativo de El Paso sumó 102 tacleadas en su temporada senior, la mejor marca en su carrera. Registró 47 tacleadas solo, 10.5 para pérdida de yardaje y 4.5 capturas de mariscal de campo.El hermano de Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Green Bay, empató en tercer lugar en la C-USA y fue el 17 en la FBS con un trío de balones sueltos forzados. Contra Arizona y LA Tech sumó 15 tacleadas.Sammut, que defendió por primera vez los colores anaranjado y azul luego de ser transferido de College of Canyons y ganó mención honorífica 2017 en la C-USA, jugó los 12 partidos de la temporada. A pesar de su 1.73 m, 5’8, de estatura y sus 77 kg, 170 lb, de peso, sumó cuatro tacleadas.Por otra parte, Will Hernández fue nombrado el martes al segundo equipo All-America 2017 de CBS Sports. El liniero es el único estudiante-atleta de la C-USA en conseguir un lugar en esa lista.

