Duelo de estreno

Por primera vez en la historia estarán frente a frente los Coyotes de El Paso y el Flash de Monterrey en acciones de la Major Arena Soccer League, en un encuentro que enfrenta a los dos mejores equipos de la División Suroeste, esta noche en el Coliseo de la avenida Paisano.Esta noche será de reconocimiento para los bomberos de El Paso y la región, por lo que el personal de dicho departamento podrá entrar gratis al presentar una identificación válida.Monterrey, llega como uno de los tres equipos invictos de la MASL, con seis victorias en igual número de partidos, mientras que los Coyotes suman cinco partidos ganados por dos perdidos.La escuadra paseña estuvo de gira el pasado fin de semana y jugó dos partidos en tres días. El viernes perdieron ante el Express de Turlock, 9-6, y el domingo vencieron 7-6 al Ontario Fury, con gol en el último minuto.Christian Gutiérrez y Omar Tapia encabezan el ataque de los Coyotes y esta noche más que nunca deberán salir con la mirada bien afinada para mandar el balón al fondo de las redes. Gutiérrez se mantiene como el cuarto mejor goleador de la liga con 12 tantos, Tapia ocupa el séptimo casillero con 10 y a ellos se une el juarense Hugo Puentes en el décimo puesto con nueve.Los Coyotes son el único que tiene colocados a tres jugadores entre los mejores diez goleadores, sin contar único partido que se celebró ayer entre Barracudas Rio Grande Valley y Soles de Sonora.El Flash de Monterrey sumará esta noche su tercer partido consecutivo como visitante, luego de que el fin de semana enfrentó en dos ocasiones al Harrisburg en Pennsylvania. El sábado ganaron 5-2 y el domingo repitieron la dosis por marcador de 10 a 5. El delantero Edgar González es el líder del ataque regio con nueve goles.El Flash de Monterrey es dirigido por el entrenador Mariano Bollella, que tiene como asistente al brasileño Lourenco Andradre.Apenas el martes anterior dieron a conocer la contratación del chileno Humberto ‘Chupete’ Suazo, que ya entrenó con el equipo, aunque no estará hoy ante los Coyotes, pero sí el próximo domingo cuando los paseños jueguen en Monterrey.Andrade, que también tiene funciones de jugador, cuenta con una amplia trayectoria en el futbol profesional de once contra once, que incluye equipos como Zacatepec, Tigres de la UANL, Cobras de Ciudad Juárez, El Paso Patriots y DWF Tornados, además de equipos en Bélgica y los Emiratos Árabes Unidos.Otro jugador con experiencia en el futbol profesional que defiende la playera del Flash es el argentino Lucas Ayala, que jugó para Rayados de Monterrey, Tigres de la UANL, Zacatepec, Tapachula, Veracruz, Atlas y Correcaminos.Además, cuentan con Diego Reinoso, el portero que defendió los colores de la selección mexicana en el pasado Mundial de Futbol Rápido, Túnez 2017, que se jugó en el mes de octubre, que ya había sido parte del Flash del 2013 al 2015 y que en las dos temporadas anteriores jugó para los Soles de Sonora.

