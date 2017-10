Chicago.- El manager de los Cachorros, Joe Maddon, defendió su decisión de no recurrir al cerrador Wade Davis en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, una derrota ante los Dodgers de Los Angeles.Maddon salió al paso de las críticas e insistió ayer en que Davis sólo estaba disponible por un inning y en una situación en que pudiera acreditarse el salvamento. Negó que se haya arrepentido, un día después de que John Lackey permitió un jonrón de tres carreras a Justin Turner en el noveno episodio, para que Los Angeles se impusiera por 4-1 y tomara una ventaja de 2-0 en la serie.El tercer juego está previsto para hoy en el Wrigley Field. Yu Darvish abrirá por los Dodgers y Kyle Hendricks por los Cachorros.Maddon explicó que había aún limitaciones para emplear a Davis, quien había sacado siete outs para apuntarse el rescate en el quinto juego de la Serie Divisional, una victoria de Chicago sobre los Nacionales de Washington.“No entiendo por qué esto es tan difícil de entender”, comentó. “Y aún más, hay que entender que éste no fue el último juego del año, ni el penúltimo. Se trata de ganar ocho juegos más. Todo ello es un factor. Espero realmente que todos ustedes entiendan que las redes sociales no cuentan en absoluto. Twitter no cuenta en absoluto. Y de verdad, como periodistas deportivos, deberían hacer un mejor trabajo que simplemente depender de Twitter para escribir sus notas, sinceramente”.Los Cachorros están en una situación comprometida. Tienen desventaja ante el equipo que lideró las Grandes Ligas con 104 triunfos en la campaña regular.Pero remontaron una desventaja de 3-1 en la última Serie Mundial para vencer a Cleveland y conquistar su primer título desde 1908. En la Serie Divisional de este año, se llevaron una victoria por 9-8 en Washington, luego de que no pudieron liquidar a los Nacionales en el Wrigley.Los Dodgers saben que no pueden adelantar la celebración.“Pienso que en este momento hemos hecho todo lo posible por colocarnos en una buena posición, pero falta un largo camino por recorrer”, dijo el manager Dave Roberts. “Y este equipo, los Cachorros, no va a rendirse sin pelear y competir”.Mientras que los Dodgers han recibido grandes aportes de Turner y del bullpen, los toleteros y relevistas de Chicago han pasado penurias.“No hay nadie en esa alineación que sea fácil”, opinó Darvish. “Así que será una batalla”.

